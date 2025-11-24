Dolar
42.43
Euro
48.96
Altın
4,076.26
ETH/USDT
2,804.00
BTC/USDT
86,139.00
BIST 100
10,898.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya, Avrupa ve NATO'ya ilişkin konuların "barış planından" çıkarıldığını duyurdu

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Cenevre'deki görüşmelerde, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı "barış planından" Avrupa ve NATO'ya ilişkin konuların çıkarıldığını söyledi.

Erbil Başay  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Almanya, Avrupa ve NATO'ya ilişkin konuların "barış planından" çıkarıldığını duyurdu

Berlin

Wadephul, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı 28 maddelik "barış planı" çerçevesinde Cenevre'de yapılan görüşmeleri Deutschlandfunk radyosuna değerlendirdi.

İlk olarak ABD'nin sürece katılmasını ve ilerleme sağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Wadephul, "İkinci olarak, Avrupa ile ilgili tüm konuların ve NATO'ya ilişkin de konular bu plandan çıkarıldığını söylemek isterim. Bu, dün elde ettiğimiz önemli bir başarıydı." dedi.

Wadephul, Avrupalılar ve Ukrayna olmadan anlaşmaya varılmayacağını daha önce de söylediklerini anımsatarak, "Şimdi ilk adımı attık ve Avrupa'daki çıkarlarımızı koruduk." değerlendirmesinde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ülke olarak Ukrayna'nın yanında yer aldıklarını belirten Wadephul, Ukrayna'nın egemenliğinin korunması gerektiğini ve hangi tavizlerin ne zaman verileceğine yalnızca Ukrayna'nın karar vermesi gerektiğini vurguladı.

Wadephul, ABD'nin şimdi arabulucu konumda bulunduğunu ve Avrupalıların bunu memnuniyetle karşıladığını belirterek, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun dün bu planın hem Avrupa hem de Ukrayna tarafında kabul görmesini sağlamak için girişimde bulunduğunu söyledi.

ABD hükümetinin Rus tarafıyla görüşmesinin normal olduğunu aktaran Wadephul, Rusya'nın bu savaşı başlattığını ve sonuçlarına katlanması gerektiğini vurguladı, ancak iki taraf arasındaki anlaşmanın nasıl olacağını bugünden öngörmenin mümkün olmadığını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İslam Düşüncesinin Meseleleri Uluslararası Sempozyumu"nun sonuç bildirgesi açıklandı
Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin COP31 başkanlık sürecine ilişkin tebrik paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
DMM'den Ayasofya-i Kebir Camii restorasyonunda "zeminin tahrip edildiği" iddialarına yalanlama
Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Anıtkabir'i ziyaret etti

Benzer haberler

Almanya: Ukrayna tek taraflı toprak tavizleri vermeye zorlanmamalı

Almanya: Ukrayna tek taraflı toprak tavizleri vermeye zorlanmamalı

Almanya, Avrupa ve NATO'ya ilişkin konuların "barış planından" çıkarıldığını duyurdu

Beyaz Saray: Ukrayna, mevcut barış planı taslağının ulusal çıkarlarını yansıttığı görüşünde

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rusya-Ukrayna barış sürecindeki en verimli görüşmeyi yaptıklarını belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rusya-Ukrayna barış sürecindeki en verimli görüşmeyi yaptıklarını belirtti
Almanya Başbakanı Merz kendisinin de Ukrayna'daki barış planına öneri sunduğunu bildirdi

Almanya Başbakanı Merz kendisinin de Ukrayna'daki barış planına öneri sunduğunu bildirdi
ABD'nin Ukrayna barış planının ele alınacağı görüşmeler Cenevre'de başladı

ABD'nin Ukrayna barış planının ele alınacağı görüşmeler Cenevre'de başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet