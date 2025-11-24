Dolar
42.43
Euro
48.98
Altın
4,076.51
ETH/USDT
2,804.20
BTC/USDT
86,139.00
BIST 100
10,896.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Gazprom: Şiddetli soğuklar, Avrupa’daki tüketicilere doğal gaz arzında tehlike yaratabilir

Rus enerji şirketi Gazprom, şiddetli soğuk hava dalgalarının, yetersiz doğal gaz rezervleri nedeniyle Avrupa’daki tüketiciler için arz tehlikesi yaratabileceği uyarısında bulundu.

Emre Gürkan Abay  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Gazprom: Şiddetli soğuklar, Avrupa’daki tüketicilere doğal gaz arzında tehlike yaratabilir

Moskova

Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, soğuk havaların henüz gelmemesine rağmen, Avrupa’da yer altı depolama tesislerinden gaz çekimlerinin rekor kırdığı kaydedildi.

Avrupa ülkelerinin, yer altı depolama tesislerindeki doğal gazı hızla tükettiğine işaret edilen açıklamada, depolardaki doluluk oranının 21 Kasım’da yüzde 80’e gerilediği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu oranın ilgili tarihler için son 10 yılın en düşük seviyeleri arasında yer aldığının vurgulandığı açıklamada, “Önümüzde birkaç aylık kış mevsimi var. Şiddetli veya uzun süreli soğuk hava dalgaları durumunda, yer altı depolama tesislerindeki yetersiz gaz rezervleri Avrupa'daki tüketicilere güvenilir gaz tedarikini tehlikeye atabilir." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, geçen yıl Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, bu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İslam Düşüncesinin Meseleleri Uluslararası Sempozyumu"nun sonuç bildirgesi açıklandı
Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin COP31 başkanlık sürecine ilişkin tebrik paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
DMM'den Ayasofya-i Kebir Camii restorasyonunda "zeminin tahrip edildiği" iddialarına yalanlama
Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Anıtkabir'i ziyaret etti

Benzer haberler

Gazprom: Şiddetli soğuklar, Avrupa’daki tüketicilere doğal gaz arzında tehlike yaratabilir

Gazprom: Şiddetli soğuklar, Avrupa’daki tüketicilere doğal gaz arzında tehlike yaratabilir

Belçika'da 1 Kasım'dan bu yana 213 dron faaliyeti tespit edildi

Yaptırımların gölgesindeki Rusya, yapay zeka yarışında "vites yükseltmeye" çalışıyor

Beyaz Saray: Ukrayna, mevcut barış planı taslağının ulusal çıkarlarını yansıttığı görüşünde

Beyaz Saray: Ukrayna, mevcut barış planı taslağının ulusal çıkarlarını yansıttığı görüşünde
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rusya-Ukrayna barış sürecindeki en verimli görüşmeyi yaptıklarını belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rusya-Ukrayna barış sürecindeki en verimli görüşmeyi yaptıklarını belirtti
Almanya Başbakanı Merz kendisinin de Ukrayna'daki barış planına öneri sunduğunu bildirdi

Almanya Başbakanı Merz kendisinin de Ukrayna'daki barış planına öneri sunduğunu bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet