Dolar
43.16
Euro
50.30
Altın
4,611.16
ETH/USDT
3,191.10
BTC/USDT
93,566.00
BIST 100
12,385.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya: İran'ın iç siyasi süreçlerine dışarıdan müdahaleyi şiddetle kınıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dış güçlerin İran'ı istikrarsızlaştırmak için toplumsal gerilimi kullanmaya çalıştığını belirterek, "İran'ın iç siyasi süreçlerine yönelik dışarıdan yıkıcı müdahaleyi şiddetle kınıyoruz." dedi.

Dmitri Chirciu  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Rusya: İran'ın iç siyasi süreçlerine dışarıdan müdahaleyi şiddetle kınıyoruz

Moskova

Zaharova, başkent Moskova'da gazetecilere İran'daki durumu değerlendirdi.

Batı'nın İran'a uzun yıllardır yasa dışı yaptırım uyguladığına dikkati çeken Zaharova, bunun, İran'ın gelişimini engellediğini, ülkede ekonomik ve sosyal sorunlar doğurduğunu söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Zaharova, İran'daki protesto gösterilerinde "renkli devrim" yöntemlerinin kullanıldığına değinerek, "İran'a düşman dış güçler, devleti istikrarsızlaştırmak ve yıkmak için artan toplumsal gerilimi kullanmaya çalışıyor. İran'ın iç siyasi süreçlerine yönelik dışarıdan yıkıcı müdahaleyi şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a yönelik eylemlerini eleştiren Zaharova, şunları kaydetti:

"Washington'un İran topraklarına yeniden saldırı düzenleme yönündeki tehditleri kesinlikle kabul edilemez. Yeniden saldırı düzenlemek içim dışarıdan kışkırtılan olayları kullanmayı planlayanlar, bu tür eylemlerinin Orta Doğu'daki durum ve küresel uluslararası güvenlik için vahim sonuçlar doğuracağının farkında olmalı. İran'ın dış ortaklarına tarifeleri artırarak şantaj yapma yönündeki girişimleri reddediyoruz."

Sözcü Zaharova, İran'daki durumun en kısa sürede düzeleceği umudunu paylaştı.

İran'da faaliyet gösteren Rus dış temsilciliklerinin çalışmaya devam ettiğini aktaran Zaharova, bu ülkede bulunan Rus vatandaşlarını kalabalık yerlerden uzak durmaya, görüntü çekmemeye ve kolluk kuvvetlerinin taleplerine uymaya çağırdı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karabük'te okula giderken kar yağışı altında saygı duruşunda bulunan öğrenci kameraya yansıdı
Şırnak ve Tunceli'de okullar yarın tatil edildi
Adalet Bakanı Tunç, Rojin Kabaiş'in ailesiyle görüştü
MTV ödemeleri PTT iş yerleri ve dijital kanalları üzerinden yapılabiliyor
TİKA'dan Senegal'in Touba kentindeki halk sağlığı merkezine acil servis desteği
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Rusya: İran'ın iç siyasi süreçlerine dışarıdan müdahaleyi şiddetle kınıyoruz

Rusya: İran'ın iç siyasi süreçlerine dışarıdan müdahaleyi şiddetle kınıyoruz

Putin, Batılı bazı şirketlerin Rusya’daki iştiraklerine kayyum atadı

Trump, İran'daki protestoculara "Devam edin, yardım yolda" mesajı verdi

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: Gösterilerde ölenlerin sayısı 664'e yükseldi

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: Gösterilerde ölenlerin sayısı 664'e yükseldi
Rus devlet petrol şirketi Roszarubezhneft: Venezuela'daki varlıklarımız Rusya'ya aittir

Rus devlet petrol şirketi Roszarubezhneft: Venezuela'daki varlıklarımız Rusya'ya aittir
Rusya Güvenlik Konseyi: Trump acele etmezse Grönland referandumla Rusya'ya katılabilir

Rusya Güvenlik Konseyi: Trump acele etmezse Grönland referandumla Rusya'ya katılabilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet