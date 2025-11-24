Dolar
42.44
Euro
49.03
Altın
4,069.58
ETH/USDT
2,800.50
BTC/USDT
86,008.00
BIST 100
10,862.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "22 Kasım Diş Hekimliği Günü" kutlama programında konuşuyor
logo
Dünya

Belçika'da 1 Kasım'dan bu yana 213 dron faaliyeti tespit edildi

Belçika Ulusal Kriz Merkezi, 1 Kasım'dan bu yana ülke genelinde 213 dron faaliyetinin tespit edildiğini bildirdi.

Şerife Çetin  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Belçika'da 1 Kasım'dan bu yana 213 dron faaliyeti tespit edildi

Brüksel

Flamanca yayın yapan Knack medya kuruluşunun Belçika Ulusal Kriz Merkezi Sözcüsü Yves Stevens'le gerçekleştirdiği röportaja göre dronlar, kritik altyapı, askeri tesisler ve hassasiyet taşımayan bölgelerde tespit edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Stevens, bazılarının yasal dron faaliyeti, bazılarının ise hatalı tespitler olabileceğini belirtti.

Son dönemde kritik alanlarda çoğalan dron faaliyetleri nedeniyle takip hassasiyetinin arttığını kaydeden Stevens, 1 Kasım'dan bu yana ülke genelinde 213 dron faaliyetini tespit ettikleri bilgisini paylaştı.

Belçika'da dron hareketliliği

Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından AB kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın da gündemini dronlar meşgul ediyor.

Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı'nın üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü'nün üzerinde tespit edildiği belirtilmişti.

1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyetinin belirlendiği açıklanmıştı. 2 Kasım akşamı da aynı üste 4 dron gözlemlenmişti. Bu hafta içinde Liege Havalimanı'nda 2 kez dron görülmüş, uçuşlar güvenlik nedeniyle durdurulmuştu.

Brüksel Havalimanı'nda 4 ve 6 Kasım'da gece saatlerinde dronlar görülmüş, hava trafiğinde aksaklık yaşanmıştı.

10 Kasım'da ise Doel Nükleer Santrali ve Liege Havalimanı'nın üzerinde dron faaliyetinin tespit edildiği kaydedilmişti.

Konuyla ilgili 6 Kasım'da toplanan Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi de şüpheli dronların gerektiğinde polis veya askeri müdahaleyle etkisiz hale getirilebileceği yönünde karar almıştı. Konsey, bu tehditle mücadele için ayrıca Ulusal Hava Sahası Güvenlik Merkezinin (NASC) 1 Ocak 2026'ya kadar tam faaliyete geçirileceğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Ata tohumlarında tescil ettiğimiz çeşit sayısını 49'a yükselttik
Antalya'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı
İlim Yayma Ödülleri 29 Kasım'da sahiplerini bulacak
Bakan Kurum: İklim değişikliği ile mücadelemiz, COP31 Taraflar Konferansı'na ev sahipliğiyle taçlandı
Bakan Göktaş: Doğurganlık oranlarındaki düşüş ve nüfusun yaşlanma eğilimi demografik riskleri büyütüyor

Benzer haberler

Belçika'da hükümet bütçe konusunda anlaştı

Belçika'da hükümet bütçe konusunda anlaştı

Belçika'da 1 Kasım'dan bu yana 213 dron faaliyeti tespit edildi

Belçika'da 3 günlük grev başladı

Yaptırımların gölgesindeki Rusya, yapay zeka yarışında "vites yükseltmeye" çalışıyor

Yaptırımların gölgesindeki Rusya, yapay zeka yarışında "vites yükseltmeye" çalışıyor
Beyaz Saray: Ukrayna, mevcut barış planı taslağının ulusal çıkarlarını yansıttığı görüşünde

Beyaz Saray: Ukrayna, mevcut barış planı taslağının ulusal çıkarlarını yansıttığı görüşünde
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rusya-Ukrayna barış sürecindeki en verimli görüşmeyi yaptıklarını belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rusya-Ukrayna barış sürecindeki en verimli görüşmeyi yaptıklarını belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet