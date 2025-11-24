Dolar
42.44
Euro
49.03
Altın
4,069.58
ETH/USDT
2,800.50
BTC/USDT
86,008.00
BIST 100
10,862.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "22 Kasım Diş Hekimliği Günü" kutlama programında konuşuyor
logo
Ekonomi

Belçika'da hükümet bütçe konusunda anlaştı

Belçika'da koalisyon ortağı siyasi partiler, ülkenin 2026 bütçesini ve harcamalarda yapılacak kesintileri belirlemek üzere aylardır yürütülen müzakereler sonucunda anlaşma sağladı.

Ata Ufuk Şeker  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Belçika'da hükümet bütçe konusunda anlaştı

Brüksel

Belçika Başbakanı Bart De Wever, hükümette yer alan parti temsilcilerinin gelecek yıl bütçesi ve 2029 yılına kadar yapılacak kesintileri içeren paket konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

Uzlaşıya göre, hükümet 2029 yılına kadar kamu açığını 9,2 milyar avro azaltacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda, ücretlerin enflasyona karşı otomatik olarak ayarlanmasını sağlayan endeksleme sistemi sınırlandırılacak.

Bazı ürün ve hizmetlerdeki KDV ve ÖTV oranları artırılacak. Doğal gazdaki vergiler yükseltilecek. Yemek siparişi, otel gibi çeşitli konaklamalar, spor aktiviteleri ile aboneliklere yönelik vergiler artırılacak.

Menkul kıymetler hesaplarından daha fazla vergi tahsil edilecek. Varlık yönetim şirketlerinin vergileri yükseltilecek.

Uzun dönem sağlık sorunu nedeniyle hastalık izninde olanların işe dönüşlerine yönelik sıkı tedbirler uygulanacak.

AB dışından Belçika'ya gönderilen paketlerden 2 avro vergi tahsil edilecek.

Öte yandan, Belçika'da farklı toplulukları bir araya getiren 5 partili koalisyon içinde bütçe konusunda anlaşmak kolay olmadı.

Yeni bütçeyle ilgili görüşmeler partiler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle aylar aldı.

Başbakan De Wever'in partisi N-VA, bütçe konusunda katı bir tutum izlerken kemer sıkma politikalarına öncelik vermek istedi.

De Wever, ülkenin yüzde 5 seviyesindeki bütçe açığını ve yüzde 100'ü aşan kamu borcunu düşürmek ve bunu Avrupa Birliği (AB) kurallarına uyumlu hale getirmek üzere 2030'a kadar en az 10 milyar avro tasarruf etmeyi içeren bir önlem paketi hazırladı ve bunun uygulanmasını istedi.

Bu planın belirli unsurları diğer siyasi partiler tarafından olumsuz karşılandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Ata tohumlarında tescil ettiğimiz çeşit sayısını 49'a yükselttik
Antalya'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı
İlim Yayma Ödülleri 29 Kasım'da sahiplerini bulacak
Bakan Kurum: İklim değişikliği ile mücadelemiz, COP31 Taraflar Konferansı'na ev sahipliğiyle taçlandı
Bakan Göktaş: Doğurganlık oranlarındaki düşüş ve nüfusun yaşlanma eğilimi demografik riskleri büyütüyor

Benzer haberler

Belçika'da hükümet bütçe konusunda anlaştı

Belçika'da hükümet bütçe konusunda anlaştı

Belçika'da 1 Kasım'dan bu yana 213 dron faaliyeti tespit edildi

Belçika'da 3 günlük grev başladı

Belçika, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını kınayarak bu eylemleri "savaş suçu" olarak nitelendirdi

Belçika, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını kınayarak bu eylemleri "savaş suçu" olarak nitelendirdi
ABD, Belçika'ya "dron tehdidiyle mücadele için destek" teklifinde bulundu

ABD, Belçika'ya "dron tehdidiyle mücadele için destek" teklifinde bulundu
Brüksel'de dron olduğu düşünülen cismin tespitinin ardından havalimanında uçuşlar durduruldu

Brüksel'de dron olduğu düşünülen cismin tespitinin ardından havalimanında uçuşlar durduruldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet