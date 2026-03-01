Dolar
Dünya

Belçika, İran'a Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tam işbirliği çağrısı yaptı

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İran'ı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile tam işbirliğine çağırarak, tırmanışın durmaması halinde bunun Orta Doğu, Avrupa ve küresel ekonomi açısından sonuçlarının "hesaplanamaz" olacağını vurguladı.

Selen Valente Rasquinho  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
Belçika, İran'a Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tam işbirliği çağrısı yaptı

Brüksel

Belçika Dışişleri Bakanlığının İran gündemiyle düzenlenen olağanüstü AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından AA muhabiriyle paylaştığı yazılı açıklamaya göre Prevot, bölgedeki AB vatandaşlarıyla ilgili konsolosluk konularında "yoğun Avrupa koordinasyonu" talep etti.

Taraflara itidal, sivillerin korunması ve uluslararası hukuka saygı çağrısı yapan Prevot, AB'den mevkidaşlarının İran’ın bölgedeki birçok ülkeye yönelik saldırılarının "mazur görülemeyeceği" konusunda hemfikir olduğunu paylaştı.

Prevot, İran’ın nükleer ve balistik programlarını terk etmesi gerektiğinin altını çizerek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile tam işbirliği yapmasının şart olduğunu ifade etti.

Tırmanışın durması gerektiğini vurgulayan Prevot, bunun Orta Doğu, Avrupa ve küresel ekonomi açısından sonuçlarının "hesaplanamaz" olacağını belirtti.

Prevot, insanların serbest dolaşımı ile başta Hürmüz Boğazı olmak üzere kritik deniz yollarının güvenliğinin korunması gerektiğine işaret etti.

Belçika’nın İran halkına ve onların "meşru demokratik özlemlerine" desteğini yineleyen Prevot, bölgede temas halinde oldukları ortaklarıyla ve aralıksız bombardıman altındaki nüfuslarla tam dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas başkanlığında İran gündemiyle olağanüstü çevrim içi toplanmıştı.

Kallas, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da gerginliğin azaltılması çağrısında bulunarak, AB'nin İran'ın nükleer silah edinmesini önlemek için kalıcı çözüm bulmak amacıyla diplomatik çabalara katkıda bulunacağını bildirmişti.

