Dünya

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset, Orta Doğu'daki kriz karşısında Avrupa'yı harekete geçmeye çağırdı

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, Orta Doğu'nun "tam ölçekli bir çatışmaya doğru sürüklendiğini", Avrupa'nın bir bütün olarak Körfez'deki gerginliği düşürmek için harekete geçmesi gerektiğini bildirdi.

Selen Valente Rasquinho  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
Brüksel

Avrupa Konseyi tarafından AA muhabiriyle paylaşılan yazılı açıklamaya göre Berset, füzelerin isabet ettiği ortamda uluslararası hukukun "silahlaştırıldığını" ve İran ile bölge genelinde güç kullanımının yükünü sivillerin taşıdığını ifade etti.

Berset, son krizler silsilesiyle birlikte bu tırmanışın, Avrupa Konseyi’nin 46 üye devleti düzeyinde ihlalleri ve güç ile yaptırım kullanımını değerlendirebilecek, kesintisiz ve tutarlı kararlar sağlayacak ortak bir Avrupa hukuki çerçevesine ihtiyaç bulunduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Durumun, Tahran’daki yönetimin niteliğinden bağımsız olarak yalnızca kınama ile destek arasında ikili bir tercihe indirgenemeyeceğini belirten Berset, uluslararası hukuk düzeninin "yıkım aşamasında" olduğunu ve devletler arası ilişkileri güçlü olanın güdülerinin yönlendirmeye çalıştığını vurguladı.

Berset, "Bu dünyanın hukuki düzeni yok, yalnızca güç ve çifte standartlar var." değerlendirmesinde bulundu.

Güçlü aktörlerin uygun gördüklerinde iradelerini dayattığını kimsenin inkar edemeyeceğinin altını çizen Berset, Ukrayna, Gazze, Venezuela ve farklı biçimde Grönland’da görülen gelişmelerin mevcut düzenin tam çöküşüne doğru kayışa işaret ettiğini aktardı.

Pan-Avrupa güvenliğinin çoğu zaman ortak hukuki zemin, kalıcı karar alma yetkisi ve sürekliliği sağlayacak yapıları bulunmayan geçici formatlara dayandığını kaydeden Berset, bu parçalanmanın artık sürdürülebilir olmadığına işaret etti.

Berset, Avrupa’nın Körfez genelindeki çatışmayı düşürmek ve bölgedeki vatandaşlarının güvenliğini korumak için harekete geçmesi gerektiğini, Birleşmiş Milletler Şartı dahil uluslararası hukuka saygıda ısrar edilmesinin önem taşıdığını bildirdi.

Tüm taraflara derhal çatışmaları durdurma çağrılarını yineleyen Berset, Orta Doğu’daki tırmanışı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin bir sonraki toplantısının gündemine taşıyacağını ifade etti.

Berset, Avrupa’nın daha geniş güvenliğini kalıcı ve bağlayıcı hukuki yapı içinde organize etmemesi halinde krizlere başkalarının şekillendirdiği biçimde tepki vermeye devam edeceğini belirterek, "Tek alternatif, güvenlik ve otoriteyi hukuk çerçevesinde yeniden tesis etmektir." ifadesini kullandı.

İran, İsrail ve Körfez genelinde gelişen çatışmanın Avrupa’nın ortaya çıkan düzeni şekillendirip şekillendirmeyeceğinin testi olduğuna değinen Berset, "Hareketsizlik ihtiyat değildir. Yetkiyi terk etmektir." tespitini yaptı.

Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa ülkeleri, İran odaklı gelişmeler karşısında pasif bir tutum takındıkları gerekçesiyle eleştiriliyor.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

