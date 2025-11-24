Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya: Ukrayna tek taraflı toprak tavizleri vermeye zorlanmamalı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna’nın tek taraflı toprak tavizleri vermeye zorlanmaması ve saldırılara karşı kendini etkili bir şekilde savunabilmesi gerektiğini söyledi.

Erbil Başay  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Almanya: Ukrayna tek taraflı toprak tavizleri vermeye zorlanmamalı

Berlin

Merz, Angola'nın başkenti Luanda'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Afrika zirvesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı 28 maddelik "barış planı" çerçevesinde Cenevre'de yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu sabah diğer Avrupa ülkeleriyle Ukrayna konusunda görüştüklerini aktaran Merz, Ukrayna'da bir an önce ateşkesin ve barışın sağlanmasını istediklerini belirtti.

Merz, "Avrupa için güvenlik istediklerini" vurgulayarak, Avrupa'nın çıkarlarını ve egemenliğini ilgilendiren konularda Avrupalıların onayı alınmadan Ukrayna için bir barış planı olamayacağını ifade etti.

Cenevre’deki görüşmeleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Merz, "Bazı sorular açıklığa kavuşturuldu, ancak Ukrayna'da barışın bir gecede sağlanamayacağını da biliyoruz." dedi.

Merz, Ukrayna'nın çıkarlarının aynı zamanda Avrupa'nın ortak çıkarları olduğunu, bu çıkarları birlikte kalıcı şekilde korumak istediklerini yineleyerek, şunları söyledi:

"Buna, Ukrayna'nın tek taraflı toprak tavizlerine zorlanmaması da dahildir. Ukrayna, gelecekte de saldırılara karşı etkili bir şekilde savunma yapabilmeli. Bunun için güçlü silahlı kuvvetlere ve ortaklarının sağlayacağı sağlam güvenlik garantilerine ihtiyacı var."

Merz, Avrupa ülkeleri, AB veya NATO ile ilgili her türlü uzlaşmanın Avrupa'da ortakların veya NATO ittifakının onayını gerektirdiğini vurguladı.

Cenevre'de dün yapılan görüşmelerin Ukrayna, ABD ve AB’nin Rusya karşısında ortak bir tutum üzerinde anlaşmaya varması amacını taşıdığını belirten Merz, bu konuda şimdi devlet ve hükümet başkanları arasında koordinasyon sağlanacağını, ardından sonraki adımların atılacağını belirtti.

Merz, bir sonraki adımın Rusya'nın müzakere masasına oturması olması gerektiğini ve bunun mümkün olmaması durumunda daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sürecin zahmetli olduğunu vurgulayan Merz, bu hafta en fazla küçük adımların atılmasını beklediğini ve bir anlaşma beklemediğini kaydetti.

Merz, Rusya üzerinde baskı yapılmasından yana olduğunu belirterek, şimdi belirleyici adımın Rusya’dan gelmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

