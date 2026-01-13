Dolar
43.16
Euro
50.36
Altın
4,618.47
ETH/USDT
3,139.40
BTC/USDT
92,270.00
BIST 100
12,394.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM, 2026'da Ukrayna'da savaştan etkilenenler için 2,3 milyar dolarlık yardım çağrısı başlattı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), 2026'da Ukrayna'daki savaştan etkilenenleri ve ülke içinde yerinden edilenleri desteklemek için toplam 2,3 milyar dolar tutarında yardım çağrısı başlattı.

Muhammet İkbal Arslan  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
BM, 2026'da Ukrayna'da savaştan etkilenenler için 2,3 milyar dolarlık yardım çağrısı başlattı Fotoğraf: Narciso Contreras/AA

Cenevre

UNOCHA Sözcüsü Jens Laerke, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Laerke, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın 5. yılına yaklaştığını hatırlatarak, insani yardım ortaklarının 2026'da gıda, sağlık hizmetleri, barınma, koruma, nakit yardımı ve diğer yardımlar dahil hayat kurtarıcı destekle 4,1 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ukrayna genelinde bu yıl ülke içinde yerinden edilenler ile savaştan etkilenen diğer kişiler dahil tahmini 10,8 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyacağını aktaran Laerke, "Sert kış koşullarında elektrik ve ısıtma sistemlerindeki yaygın aksamalar, kriz içinde bir kriz oluşturuyor ve insanları kırılma noktasına getiriyor." dedi.

Laerke, UNOCHA tarafından başlatılan "Ukrayna İnsani İhtiyaçlar ve Müdahale Planı 2026" kapsamında insani yardım ortaklarının 2,3 milyar dolar talep ettiğini söyledi.

Cephe hatları ve kuzey sınır bölgelerinin yoğun bombardıman altında olduğunu kaydeden Laerke, bu bölgelerde bulunanların, sivil altyapının tahribatı ve temel hizmetlerdeki sürekli aksamalar nedeniyle en yüksek insani ihtiyaçlarla karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MTV ödemeleri PTT iş yerleri ve dijital kanalları üzerinden yapılabiliyor
TİKA'dan Senegal'in Touba kentindeki halk sağlığı merkezine acil servis desteği
"Gazze Mahkemesi Nihai Kararı" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
İstanbul merkezli 21 ildeki suç örgütü operasyonunda yakalanan 58 şüpheli tutuklandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan CHP'ye tepki
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

BM, 2026'da Ukrayna'da savaştan etkilenenler için 2,3 milyar dolarlık yardım çağrısı başlattı

BM, 2026'da Ukrayna'da savaştan etkilenenler için 2,3 milyar dolarlık yardım çağrısı başlattı

BM: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları kabul edilemez ve derhal durdurulmalı

AB: Bir noktada Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmeler yürütmek zorunda kalacağız

Papa'dan İran ve Suriye için diyalog, Ukrayna için barış çabalarının artırılması çağrısı

Papa'dan İran ve Suriye için diyalog, Ukrayna için barış çabalarının artırılması çağrısı
Rusya: Ukrayna'da Avrupa ve NATO birliklerinin konuşlandırılmasına izin vermeyeceğiz

Rusya: Ukrayna'da Avrupa ve NATO birliklerinin konuşlandırılmasına izin vermeyeceğiz
Katar, Kiev’deki büyükelçilik binasının hava saldırısında hasar gördüğünü açıkladı

Katar, Kiev’deki büyükelçilik binasının hava saldırısında hasar gördüğünü açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet