BM: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları kabul edilemez ve derhal durdurulmalı

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının kış şartlarında sivillerin hayatta kalma sistemlerini felç ettiği uyarısında bulunarak, bu "kabul edilemez ve haklı gösterilemez" saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Islam Doğru  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
BM: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları kabul edilemez ve derhal durdurulmalı

Birleşmiş Milletler

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), “Ukrayna’da barış ve güvenliğin korunması” başlığı altında toplandı.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Rusya’nın ülke genelindeki büyük ölçekli hava saldırılarının, korkunç düzeyde yıkım ve acıya yol açtığını belirterek, “Yeni yılın başlangıcı, Ukrayna'ya barış veya rahatlama getirmedi aksine yeni çatışmalar ve yıkım getirdi.” dedi.

DiCarlo, Rusya’nın özellikle enerji altyapısına yönelik saldırılarının çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğuna, milyonlarca Ukraynalıyı uzun süre elektriksiz, ısıtmasız ve susuz bıraktığına dikkati çekti.

Bu tür saldırıların uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini vurgulayan DiCarlo, “Nerede gerçekleşirlerse gerçekleşsinler, kabul edilemez, haklı gösterilemez ve derhal durdurulmalıdırlar.” ifadesini kullandı.

DiCarlo, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR) kayıtlarına göre Şubat 2022’den bu yana Ukrayna’da yaklaşık 15 bin sivilin öldürüldüğü ve 40 binden fazla kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Gerçek rakamların daha yüksek olduğunun tahmin edildiğini kaydeden DiCarlo, “Uluslararası sisteme verdiği zarar hala ölçülüyor. Savaş asla başlamamalıydı. Durdurulmalı.” dedi.

“Aileler yıkama ve yemek pişirmek için kar eritiyor”

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher adına konuşan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Cenevre Temsilcisi ve Koordinasyon Birimi Direktörü Ramesh Rajasingham da Ukrayna’daki insani duruma işaret etti.

Rajasingham, “9 Aralık 2025'teki son BMGK toplantısından bu yana sivillerin durumu daha da umutsuz bir hal aldı, zira büyük ölçekli saldırılar enerji sistemlerini, acil servisleri ve kış aylarında hayatta kalmanın temel araçlarını uçurumun eşiğine getiriyor.” dedi.

Rusya’nın saldırılarının, sivillerin kış aylarında ihtiyaç duyduğu sistemleri felç ettiğini belirten Rajasingham, “Aileler yıkama ve yemek pişirmek için kar eritiyor, bir günden fazla süren elektrik kesintilerinden sonra mumlarla su ısıtıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Rajasingham, Ukrayna'da 10,8 milyon insanın acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunun altını çizerek, BM ve insani yardım ortaklarının, en acil ihtiyaçlarla karşı karşıya olan 4,12 milyon insana yardım sağlamak için 2,31 milyar ABD doları talep eden 2026 İnsani İhtiyaçlar ve Müdahale Planı'nı başlatacakları bilgisini paylaştı.

BMGK üyelerine Ukrayna konusunda kararlı şekilde hareket etme çağrısında bulunan Rajasingham, sivillerin korunması, insani yardımların erişimi ve sürekliliğinin finanse edilmesi için destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

