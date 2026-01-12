Dolar
Dünya

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Paulo Pinho, İtalya ve Fransa'nın Rusya'yla diyaloğun yeniden inşa edilmesi çağrısının ardından, bir noktada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeler yürütmek zorunda kalacaklarını söyledi.

Şerife Çetin  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
AB: Bir noktada Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmeler yürütmek zorunda kalacağız

Brüksel

Başsözcü Pinho, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de Rusya'yla diyalog kurulması önerisinin sorulması üzerine Pinho, Ukrayna'da barışın tek bir kişiye bağlı olduğunu, bu kişinin de Putin olduğunu dile getirdi.

"Bir noktada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeler yürütmek zorunda kalacağız." diyen Pinho, halihazırda barış müzakereleri çerçevesindeki yoğun çabalara dikkati çekti.

Diğer taraftan Putin'in bu çabalarla angaje olmadığını belirten Pinho, "Şu anda bu noktada değiliz ancak bir noktada Ukrayna'da barışa yol açacak görüşmelerin gerçekleşmesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Pinho, bu görüşmelerin ne zaman gerçekleştirilebileceğine dair spekülasyon yapamayacağını sözlerine ekledi.

