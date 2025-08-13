Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle yaptığı toplantının iyi geçtiğini belirterek, "Bugün Avrupa, ABD ve NATO, Ukrayna için ortak zemini güçlendirdi." ifadesini kullandı.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
İstanbul

Von der Leyen, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve diğer Avrupalı liderlerle iyi bir görüşme yaptığını ifade etti.

Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde yapılması planlanan görüşmesi hakkında konuştuklarını kaydeden von der Leyen, "Bugün Avrupa, ABD ve NATO, Ukrayna için ortak zemini güçlendirdi." değerlendirmesini yaptı.

Von der Leyen, yakın işbirliğini sürdüreceklerini aktararak "Hiç kimse bizden daha çok barışı, adil ve kalıcı bir barışı istemiyor." ifadesini kullandı.

Trump ve Putin'in, 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde Ukrayna konusunu görüşmesi bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Trump, Zelenskiy, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, von der Leyen ve Avrupalı liderler, bu görüşme öncesi Ukrayna konulu çevrim içi toplantıda bir araya gelmişti.

Liderler toplantıda, Almanya'nın daveti üzerine Rusya ile varılacak diplomatik bir çözüm ihtimalinde Ukrayna ve Avrupa'nın güvenlik çıkarlarının korunması, caydırıcılığının sağlanması konularını ele almıştı.

