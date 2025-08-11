Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın ateşkes yerine yeni saldırılara hazırlandığını belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın savaşı sona erdirmek ve ateşkes sağlamak yerine ülkesine yönelik yeni saldırılar için hazırlandığını söyledi.

Davit Kachkachishvili  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın ateşkes yerine yeni saldırılara hazırlandığını belirtti

Kiev

Zelenskiy, görüntülü mesajla, savaşın sona ermesi için gün boyunca farklı ülkelerin liderleriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri hakkında bilgi paylaştı.

Konuştuğu tüm liderlerle savaşın adil şekilde sona ermesi için gereken adımların atılmasını ele aldığını aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Birincisi, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir. İkincisi, Ukrayna'ya yönelik savaş meselesi sadece Ukrayna'nın katılımıyla çözülmelidir. Üçüncüsü, Rusya bu savaşı sona erdirmek için gerekli adımları atmalı. Şimdiye kadar Rusya'dan herhangi bir adım atılmadı."

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna istihbarat birimleri ve ordu yetkililerinden, Rusya'nın cephede sürdürdükleri hazırlıklar hakkında bilgi aldığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış için hazırlık yapmadığını öne süren Zelenskiy, "Kesinlikle ateşkese ve savaşı durdurmaya hazırlanmıyor. Putin, Amerika ile görüşmeyi kişisel zaferi olarak ilan etmeye ve eskisi gibi davranmaya, Ukrayna'ya baskı yapmaya devam etmeye kararlı." diye konuştu.

Rusların savaşı sona erdirmeye yönelik henüz bir işaret vermediğini belirten Zelenskiy, "Aksine, birliklerini ve güçlerini yeni saldırı operasyonları başlatacak şekilde hareket ettiriyorlar." dedi.




