Dolar
44.10
Euro
51.15
Altın
5,174.85
ETH/USDT
2,078.00
BTC/USDT
70,800.00
BIST 100
13,200.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, müttefik ülkelere Rusya'ya yönelik yaptırımların sürdürülmesi çağrısında bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaş nedeniyle müttefik ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların kaldırılmaması gerektiğini belirtti.

Davit Kachkachishvili  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
Zelenskiy, müttefik ülkelere Rusya'ya yönelik yaptırımların sürdürülmesi çağrısında bulundu

Kiev

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinde temaslara bulunan Almanya Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner ile başkent Kiev'deki çalışma ofisinde bir araya geldiğini aktardı.

İkili görüşmelerden önce, burada gazetecilerin sorularını yanıtladığını aktaran Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdiğini ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ülkesine destek veren ülkelerden oluşan Gönüllüler Koalisyonunun bu yılın başında Paris'te toplandığını anımsatan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"(Koalisyonda) Başkanlık görevini üstlenen İngiltere ve Fransa, ilgili bir bildiri imzalamıştı. Bu bildiri daha sonra, kendi düzeylerinde bunu desteklemeye hazır olan Avrupa ülkelerinin parlamentolarına gönderilecek. Umarız ki, Alman milletvekilleri, savaşın sona ermesinden sonra (Ukrayna için) güvenlik garantilerine Almanya'nın katılımını destekleyecek."

Alman tarafıyla Ukrayna ordusuna destek sağlanması ve ülkesinin enerji altyapısının korunması gibi konularda da çalışmaları sürdürdüklerini belirten Zelenskiy, "Almanya, ordumuzun en büyük destekçilerinden biridir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için müzakerelerin devam ettiğini hatırlatarak, bu süreçte Almanya'nın ve genel olarak Avrupa Birliği'nin (AB) de yer almasının önemli olacağını vurguladı.

Müttefik ülkelerin savaş nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara değinen Zelenskiy, bu yaptırımların sürdürülmesi gerektiğini savunarak "Bana göre eğer yaptırımlar kaldırılırsa bu, saldırganlığın meşruiyetini tanımamız, yani şu ya da bu devletin Rusya'yı bu suçundan dolayı affetmesi anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, İran'ın "Şahed" tipi insansız hava araçlarına (İHA) karşı mücadele etme konusunda destek vermek amacıyla Körfez ülkelerine 3 ekip gönderdiklerini anımsatarak "Bunlar, uzmanlardan, askerlerden, mühendislerden oluşan güçlü gruplar." ifadesini kullandı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un da Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiğini aktaran Zelenskiy, Umerov'un Ukrayna ve Körfez ülkeleri ile işbirliği geliştirmek için çalışacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman ile telefonda görüştü
Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE'den ortak açıklama
Makedonya-Türkiye Ticaret Odası, Üsküp'te iftar programı düzenledi
Paris'te Türkiye ve NATO ilişkilerini konu alan yuvarlak masa toplantısı düzenlendi
Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye, çatışmanın değil barışın ve sağduyunun tarafında yer almakta

Benzer haberler

Zelenskiy, müttefik ülkelere Rusya'ya yönelik yaptırımların sürdürülmesi çağrısında bulundu

Zelenskiy, müttefik ülkelere Rusya'ya yönelik yaptırımların sürdürülmesi çağrısında bulundu

Zelenskiy, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle üçlü müzakerelerin ertelendiğini belirtti

Zelenskiy, güneyde 400-435 kilometrekare alanda tekrar kontrolü sağladıklarını belirtti

Ukrayna: Rusya bir haftada yaklaşık 1750 İHA, 1530 güdümlü bomba ve 39 füze ile saldırdı

Ukrayna: Rusya bir haftada yaklaşık 1750 İHA, 1530 güdümlü bomba ve 39 füze ile saldırdı
Ukrayna'dan, Rusya'nın Karadeniz filosuna ait iki fırkateyne hasar verildiği iddiası

Ukrayna'dan, Rusya'nın Karadeniz filosuna ait iki fırkateyne hasar verildiği iddiası
Rusya ve Ukrayna arasında 600 esir asker değişimi yapıldı

Rusya ve Ukrayna arasında 600 esir asker değişimi yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet