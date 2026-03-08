Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,939.60
BTC/USDT
67,096.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor. Hayfa’dan son duruma ilişkin yayındayız. Kudüs'ten son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, güneyde 400-435 kilometrekare alanda tekrar kontrolü sağladıklarını belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin güneyinde Rus ordusuna yönelik yürüttükleri karşı saldırı sonucu yaklaşık 400 ile 435 kilometrekarelik bir alanda yeniden kontrolü sağladıklarını bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Zelenskiy, güneyde 400-435 kilometrekare alanda tekrar kontrolü sağladıklarını belirtti

Kiev

Zelenskiy Kiev'de temaslarda bulunan Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşı ile Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ukrayna ordusunun, Zaporijya ve Dnipropetrovsk bölgelerinde son bir buçuk ay boyunca Rusya ordusuna yönelik bir dizi önemli savunma ve bazı bölgelerde de taarruz operasyonları gerçekleştirdiğini aktaran Zelenskiy, karşı saldırı sonucu neredeyse 400 ile 435 kilometrekarelik alanda tekrar kontrolü sağladıklarını ifade etti.

"Oldukça başarılı olduğumuza inanıyoruz." diyen Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna'da Donbas bölgesini tamamen ele geçirmek istediğini ve baharda yeni saldırılar için hazırlık yaptığını ve planlarını değiştirmediğini savundu.

Ukraynalı uzmanlar, İran'ın İHA'larına karşı mücadele etmek için Orta Doğu'ya gidecek

Zelenskiy, ABD'nin, Orta Doğu'da İran'ın fırlattığı "Şahed" tipi insansız hava araçlarına (İHA) yönelik mücadele için Ukrayna'dan destek almak konusunda talepte bulunmasına da değindi.

Ukraynalı uzman heyetin İran'ın fırlattığı İHA'larla mücadele etme konusunda Körfez ülkelerine destek amacıyla bu hafta bölgeye gideceğini belirten Zelenskiy, bu ülkelerde İHA'ları etkisiz hale getirmek konusunda eğitim vereceklerini söyledi.

Zelenskiy ayrıca, Rusya'nın İran'a destek verdiğini ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'nın Körfez ülkelerine destek sağlayacağını açıklamasına rağmen bazen kendisini eleştirmesine yönelik bir soruyu yanıtlayan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Yardım etmeye çalışıyoruz ve bazen Başkan Trump beni eleştiriyor. Dolayısıyla benim yaklaşımım şu şekildedir, eleştirilerin arttığını görüyorsanız, bu daha çok yardım ettiğimiz anlamına gelir. Bence insanlara yardım etmek öncelikli. Diğer şeyler o kadar önemli değil."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Türkiye ve Umman'dan bölgeden tahliyeler için ek uçak seferi işbirliği
Çanakkale Deniz Zaferi'nin mimarlarından "Nusret" 111 yıl sonra aynı rotada
MSB'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı

Benzer haberler

Zelenskiy, güneyde 400-435 kilometrekare alanda tekrar kontrolü sağladıklarını belirtti

Zelenskiy, güneyde 400-435 kilometrekare alanda tekrar kontrolü sağladıklarını belirtti

Papa, Orta Doğu'daki çatışmanın bölgeye yayılma riski taşıdığı uyarısında bulundu

Çin'den küresel güç siyasetine karşı eşit ve düzen içinde çok kutuplu dünya çağrısı

Ukrayna: Rusya bir haftada yaklaşık 1750 İHA, 1530 güdümlü bomba ve 39 füze ile saldırdı

Ukrayna: Rusya bir haftada yaklaşık 1750 İHA, 1530 güdümlü bomba ve 39 füze ile saldırdı
TDT Dışişleri Bakanları Konseyi, Orta Doğu'daki gelişmelere yönelik ortak bildiri yayımladı

TDT Dışişleri Bakanları Konseyi, Orta Doğu'daki gelişmelere yönelik ortak bildiri yayımladı
Trump, İngiltere'nin Orta Doğu'ya göndermeyi düşündüğü uçak gemilerine ihtiyaçlarının olmadığını belirtti

Trump, İngiltere'nin Orta Doğu'ya göndermeyi düşündüğü uçak gemilerine ihtiyaçlarının olmadığını belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet