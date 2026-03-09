Dolar
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

AB ve bölge temsilcilerinden İran'daki gelişmelere ilişkin ortak açıklama

İran'daki gelişmeleri ele almak için bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve bölge ülkelerinin temsilcileri ortak açıklama yaptı.

Şerife Çetin  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Brüksel

Düzenlenen video konferansın ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, İran’ın ayrım gözetmeyen saldırıları en güçlü şekilde kınanırken, bölge halklarıyla tam dayanışma mesajı verildi.

Uluslararası kurallara dayalı düzen baskı altında olsa da diyalog ve diplomasinin ilerlemek için tek uygulanabilir yol olduğuna güçlü şekilde inanıldığı belirtilen açıklamada, bölgesel istikrara olan bağlılık yinelendi.

Açıklamada, sivillerin korunması ve uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ile Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ilkelerine uyulması çağrısında bulunuldu.

AB'nin deniz savunma operasyonlarını mevcut duruma uyarlama ve güçlendirmeye açık olduğu ifade edilen açıklamada, bölgesel krizin Lübnan üzerindeki etkisi ve siviller üzerinde yarattığı ciddi sonuçlardan, özellikle büyük ölçekli yerinden edilmelerden derin endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, sivillerin korunması ile Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanırken, AB'nin Lübnan’da yaklaşık 130 bin kişiye destek sağlamak amacıyla acil insani yardım stok ve lojistik sistemi ReliefEU'i seferber ettiği, ilk yardım uçuşunun yarın gerçekleştirilmesinin planlandığını bildirildi.

Enerji altyapısına yönelik saldırıların ve Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının küresel enerji güvenliği üzerindeki etkilerinin ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu riskleri azaltmak amacıyla Orta Doğu ortaklarıyla iş birliğinin güçlendirilmesi yollarının değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, tarafların ayrıca gelişmeleri değerlendirmek ve barışın sağlanması için birlikte çalışmak amacıyla yakın temas halinde olma konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Görüşmeye Türkiye, Ürdün, Mısır, Bahreyn, Lübnan, Suriye, Ermenistan, Irak, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Umman'dan temsilciler katılmıştı.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etmişti.




