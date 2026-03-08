Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya bir haftada yaklaşık 1750 İHA, 1530 güdümlü bomba ve 39 füze ile saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik son bir haftada yaklaşık 1750 insansız hava aracı (İHA), 1530 güdümlü bomba ve 39 füze ile hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Ukrayna: Rusya bir haftada yaklaşık 1750 İHA, 1530 güdümlü bomba ve 39 füze ile saldırdı

Kiev

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın son bir haftada ülkesine düzenlediği hava saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Rus ordusunun bu süreç içerisinde gerçekleştirdiği saldırılarda yaklaşık 1750 İHA, 1530 güdümlü bomba ve 39 füze kullandığı bilgisini paylaşan Zelenskiy, saldırılarda sivil ve enerji altyapısının hedef alındığını belirtti.

Zelenskiy, Rusya’ya yönelik baskıların artırılması gerektiğini kaydederek, "Bugün, bu unsurların her biri hakkında Avrupalı müttefiklerimizle görüşmeler yapılacak." ifadesini kullandı.

Rusya bu gece iki füze ve 117 İHA ile saldırı düzenledi

Öte yandan Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus ordusu bu gece 2 "İskender-M" tipi balistik füze ve 117 İHA ile saldırı düzenledi.

Hava savunma kuvvetlerince 98 İHA etkisiz hale getirilirken, iki füze ve kalan İHA’lar Ukrayna’da 11 noktaya isabet etti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise Harkiv bölgesinde yer alan Çuguyiv ilçesine bağlı Velika Babka köyüne yönelik hava saldırısında 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

