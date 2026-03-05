Dolar
Dünya

Zelenskiy: ABD, Orta Doğu'da 'Şahed' tipi İHA'lara karşı mücadelede bizden destek talep etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin, Orta Doğu'da İran'ın fırlattığı "Şahed" tipi insansız hava araçlarına (İHA) yönelik mücadele için Kiev'den destek almak konusunda talepte bulunduğunu bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Zelenskiy: ABD, Orta Doğu'da 'Şahed' tipi İHA'lara karşı mücadelede bizden destek talep etti

Kiev

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin Ukrayna'dan, Orta Doğu'da İran'ın 'Şahed' tipi İHA'larına karşı mücadelede destek talep ettiğini" belirtti.

Gereken çalışmaların başlatılması için talimat verdiğini aktaran Zelenskiy, "Gerekli kaynakların sağlanması ve uygun güvenliği garanti edebilecek Ukraynalı uzmanların hazır bulunması emrini verdim. Ukrayna, güvenliğimize yardımcı olan, halkımızın canını koruyan ortaklarına destek veriyor." ifadelerini kullandı.

