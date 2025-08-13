Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Polonya Başbakanı Tusk: Avrupa'nın, Trump'ı Rusya'ya güvenilemeyeceğine ikna etmesi en önemli şey

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği Ukrayna konulu çevrim içi toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın, Trump'ı Rusya'ya güvenilemeyeceğine ikna etmesi en önemli şey." dedi.

Eren Beksaç  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Polonya Başbakanı Tusk: Avrupa'nın, Trump'ı Rusya'ya güvenilemeyeceğine ikna etmesi en önemli şey

Priştine

Başbakan Tusk, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna konulu çevrim içi toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, toplantıda Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin seyrini olumlu yönde nasıl etkileyebileceklerini ele aldıklarını söyledi.

Tusk, Trump ile Putin arasında 15 Ağustos'ta Alaska'da yapılması planlanan görüşmenin büyük olasılıkla bir çözüme ulaşmayacağını ancak ateşkese yönelik nispeten hızlı kararlar için ilk adım olabileceğini kaydetti.

Trump'ın ortak bir tutumu duymasının çok önemli olduğunu ve bugünkü toplantıda ortak pozisyon belirlemeyi başardıklarını dile getiren Tusk, "Avrupa'nın, Donald Trump'ı Rusya'ya güvenilemeyeceğine ikna etmesi en önemli şey." diye konuştu.

Polonya'nın tutumunun Ukrayna konusundaki müzakerelerin nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda diğer ülkelere yol gösterdiğini ifade eden Tusk, temel noktanın, "Rusya'nın komşularının sınırlarını çizme hakkını tanımayı kimsenin düşünmemesi gerektiği" olduğunu vurguladı.

Tusk, Rusya'nın müzakerelere NATO ülkelerinin güvenliğini dahil etme ve Polonya'dakiler dahil müttefik askerlerin varlığını azaltma girişimine karşı uyarıda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'da adil barışa izin vermeye zorlanması gerektiğini savunan Tusk, Ukrayna'nın fiilen teslim olması anlamına gelecek şartların kimse tarafından dayatılamayacağını söyledi.

Trump ve Putin'in, 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde Ukrayna konusunu görüşmesi bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupalı liderler, bu görüşme öncesi Ukrayna konulu çevrim içi toplantıda bir araya gelmişti.

Almanya'nın daveti üzerine düzenlenen toplantıda liderler, Rusya ile varılacak diplomatik çözüm ihtimalinde Ukrayna ve Avrupa'nın güvenlik çıkarlarının korunması, caydırıcılığının sağlanması konularını ele almıştı.

