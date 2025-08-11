ABD Başkanı Trump: Putin'le görüşmemin iyi geçeceğini düşünüyorum, ama kötü de geçebilir
ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmeden ateşkesin çıkmasını umduğunu belirterek, "Putin'le görüşmemin iyi geçeceğini düşünüyorum, ama kötü de geçebilir." dedi.
Washington
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
15 Ağustos'ta Alaska'da gerçekleşecek görüşmeden ümitli olduğunu ve bu savaşın bir an önce bitmesini istediğini kaydeden Trump, Putin ile yapacağı görüşmenin "çok yapıcı" geçeceğine inandığını ancak şu anda sonucu bilmediğini vurguladı.
ABD Başkanı, "Vladimir Putin ile görüşmeye gidiyorum ve ona şunu söyleyeceğim: Bu savaşı bitirmelisin." diye konuştu.
Konuşmasının bir yerinde Alaska yerine "Rusya'ya gideceğim" diyen Trump, daha sonraki ifadelerinde ise Putin'in Amerikan topraklarına geleceğini ve bunun "saygıdeğer" bir şey olduğunu dile getirdi.
Trump, Putin'le görüşmesinden ateşkes çıkmasını umduğunu vurgulayarak, bununla beraber görüşmeden ne çıkacağını ve Putin'in aklında ne olduğunu henüz bilmediğini kaydetti ve "Putin'le görüşmemin iyi geçeceğini düşünüyorum, ama kötü de geçebilir." dedi.
Çıkışta "iyi şanslar, bu kadar" diyebilirim
Trump şöyle konuştu:
"Görüşmenin ardından, önce (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'i arayacağım, sonra Avrupalı liderlerle konuşacağım ve sonucu onlara aktaracağım. Bir sonraki görüşmede Zelenskiy ile buluşacağım ancak bu iki lider bir araya gelmeli. Benim de orada olmamı isterlerse olurum. (Putin'le görüşmemde) Parametreleri görmeye gidiyorum. Çıkışta 'iyi şanslar, bu kadar' diyebilirim. Bu işin çözülmeyeceğini söyleyebilirim. Ya da olumlu geçer ve ne tür bir anlaşma olabileceğini Zelenskiy ile Avrupalı liderlere aktarırım. Sonra anlaşmayı yapmak bana değil bu iki ülkeye kalmış. Ben ateşkesin olmasını istiyorum."
Putin'le görüşmesinden sonra Zelenskiy ile de görüşeceğine işaret eden Trump, sonunda bu iki liderin aynı odada buluşmasını ve anlaşmasını umduğunu vurguladı.
Rusya'nın Ukrayna'nın ciddi oranda toprağını işgal ettiğini anlatan ve Ukrayna'nın direnecek çok fazla gücü olmadığını savunan ABD Başkanı, "Bazı bölgelerin Ukrayna'ya geri verilmesini sağlamaya çalışacağız. İki ülke arasında (anlaşma olursa) toprak değişimi de olacak." değerlendirmesini yaptı.
Trump'tan "kara yolunu kullansalardı Ruslar 4 saatte Kiev'e inerdi" iddiası
Öte yandan Trump, Rusların işgale ilk başladıkları günlerde kırsal arazi yerine kara yolunu kullanmaları durumunda Kiev'e 4 saatte inebileceklerini, ancak yetkili Rus komutanın kırsal yolu tercih ettiğini ileri sürdü.
Trump, başkent Washington'da güvenliği sağlamak için "kamu güvenliği acil durumu" ilan etti
Başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranını düşürmek amacıyla "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Donald Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıkladı.
ABD Başkanı Trump, Washington'da güvenliği sağlamak, suç oranlarını düşürmek ve kenti evsizlerden arındırmak amacıyla bir dizi yeni tedbir aldıklarını duyurdu.
Washington'daki suç oranlarının dünyadaki birçok başkentten çok yüksek olduğunu resmi veriler üzerinden anlatan Trump, bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "kamu güvenliği acil durumu" ilan ettiğini söyledi.
Trump, "Bugün Washington DC'nin kurtuluş günü, başkentimizi geri alıyoruz." diyerek, başta New York ve Chicago olmak üzere diğer bazı kentlerde de güvenlik tedbiri almaya hazırlandıklarını dile getirdi.
"Gerekirse orduyu da buraya getireceğim"
ABD Başkanı, bu amaçla Washington DC Özerklik Yasası'nın 740. maddesini devreye soktuğunu ve bu yasaya dayanarak güçlü tedbirler aldıklarını ifade ederek, Washington DC Polis Departmanı'nı "doğrudan federal kontrol" altına alacaklarını açıkladı.
"Washington'da kanun ve düzeni ve kamu güvenliğini yeniden tesis etmek için Ulusal Muhafızları görevlendiriyorum ve onların görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağız." şeklinde konuşan Trump, "Gerekirse orduyu da buraya getireceğim." diye ekledi.
Trump, "Bu daha da ileri gidecek. Washington'da çok güçlü bir başlangıç yapıyoruz ve bu işi çok hızlı bir şekilde halledeceğiz. Sonra diğer şehirlere de bakacağız." değerlendirmesini yaptı.
Öte yandan Washington DC'nin Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser ile polis yetkilileri, başkentteki suç oranlarının 2024 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 26 düştüğünü, Trump'ın suç oranlarıyla ilgili iddialarının asılsız olduğunu savundu.
Trump ise basın toplantısında, DC yetkililerinin gündeme getirdiği suç oranı istatistiklerinin "sahte" olduğunu iddia etti.
Trump, Nvidia'nın Çin'e çip satışlarından gelir paylaşımı yapılacağını doğruladı
ABD Başkanı Donald Trump, çip üreticisi Nvidia ile Çin'e satılan "H20" çiplerinden elde edilen gelirin yüzde 15'inin ABD hükümetine ödenmesine yönelik bir anlaşma yapıldığını doğrularken, şirketin en yeni çipinin daha az gelişmiş şekilde tasarlanması halinde Çin'e satışına izin vermeye açık olabileceğine işaret etti.
Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.
ABD'li çip üreticilerinden Nvidia ve AMD'nin, yarı iletkenler için ihracat lisansı almak amacıyla Çin'e yapılan çip satışlarından elde edilen gelirin yüzde 15'ini ABD hükümetine vermeyi kabul ettiğine dair haberlerin sorulması üzerine Trump, çip ihracatını onaylamak için gelirden yüzde 20 istediğini ancak Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang ile yüzde 15'e indirilmesi için "ufak bir" pazarlık yaptıklarını belirtti.
Bunun Çin'in halihazırda sahip olduğu eski bir çip olan "H20" çipi için geçerli olduğunu aktaran Trump, söz konusu çipin artık eskimiş durumda olsa da hala bir pazarı olduğunu söyledi.
Trump, Nvidia'nın yeni çipi Blackwell'i ise "en son ve en iyi" çip olarak tanımlayarak, bu konuda bir anlaşma yapmayacağını ancak söz konusu çipin daha az gelişmiş şekilde tasarlanması halinde bir anlaşmanın mümkün olduğunu ifade etti.
ABD Başkanı Trump, Nvidia Üst Yöneticisi Huang ile Blackwell çipi konusunda tekrar görüşeceklerini dile getirdi.
Financial Times'da yer alan bir haberde, Nvidia ve AMD'nin yarı iletken ihracat lisansları almak amacıyla Çin'e çip satışlarından elde edilen gelirlerin yüzde 15'ini ABD hükümetine vermeyi kabul ettiği belirtilmişti.
