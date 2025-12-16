Dolar
Dünya

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen 3 teknenin vurulduğunu açıkladı

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 3 tekneyi vurduğunu ve 8 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Dilara Karataş  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen 3 teknenin vurulduğunu açıkladı

Ankara

SOUTHCOM internet sitesinden saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla Doğu Pasifik'te "uyuşturucu taşıdığı ve terör örgütleriyle bağlantılı" olduğu öne sürülen 3 tekneye yönelik dün hava ve deniz saldırıları düzenlendiği belirtildi.

Saldırılarda teknelerde bulunan toplam 8 kişinin öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, ilk teknede 3, ikinci teknede 2, üçüncü teknede ise 3 kişinin bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, teknelerin uluslararası sularda vurulduğu savunuldu.

Trump'ın kararnamesi

ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

