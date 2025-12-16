Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz
Bakan Işıkhan, 2026'da geçerli olacak asgari ücretle ilgili, "Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp, görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız." dedi.
Ankara
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 12 Aralık'ta Bakanlığın ev sahipliğinde yapıldığını anımsatan Işıkhan, Komisyon'un ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe günü yapacağını belirtti.
Tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduklarını vurgulayan Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamıyla ilgili, "Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp, görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız." ifadelerini kullandı.