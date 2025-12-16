Dolar
Dünya

Trump'tan konuşmasını montajlamakla suçladığı BBC'ye, 10 milyar dolarlık tazminat davası

ABD Başkanı Donald Trump, 2021 Kongre baskınına ilişkin konuşmasını bağlamından kopararak belgeselinde kullandığı ve eyalet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye karşı toplam 10 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

Dilara Karataş  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Ankara

Trump'ın avukatlarının, Florida Güney Bölgesi Federal Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde, BBC'nin belgeselinde Trump'a ait sözlerin bağlamından koparılarak birleştirildiği ve bunun, "yanıltıcı, iftira niteliğinde" bir tasvir oluşturduğu öne sürüldü.

BBC'nin Trump'ın Kongre baskını öncesinde yaptığı konuşmadan "Kongre'ye yürüyün" ve "sonuna kadar savaşın" ifadelerini öne çıkardığı kaydedilen dava dilekçesinde, destekçilerine "barışçıl şekilde protesto çağrısı yaptığı" bölümleri yayından çıkardığı iddia edildi.

Dilekçede, Trump'ın BBC'ye karşı iftira suçlamasıyla 5 milyar dolar, Florida eyaletinin ticari uygulamalar yasasının ihlali gerekçesiyle de 5 milyar dolar olmak üzere, toplam 10 milyar dolar tazminat talep ettiği belirtildi.

Trump, dün Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, BBC'nin "ağzından çıkmayan sözleri kendisine aitmiş gibi gösterdiğini" savunmuştu.

Trump'ın farklı konuşmalardaki ifadeleri aynı konuşma gibi montajlanmıştı

BBC News'te yayımlanan Panorama programında, 28 Ekim 2024'te gösterilen "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselde, Trump'ın 2021'deki Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşma yer almıştı.

ABD Başkanlık seçiminden bir hafta önce yayımlanan belgeselde, BBC'nin bu iki farklı konuşmayı birleştirerek tek konuşma gibi yayımladığı görülmüş ve montaj neticesinde, Trump'ın, destekçilerine "Kongreye yürüyün ve savaşın" mesajı verdiği algısı oluşmuştu.

Asıl konuşmadaki barışçıl şekilde protesto yapma ifadeleri ise BBC belgeselindeki birleştirilmiş konuşmadan çıkarılmıştı.

Olay, bu konuda BBC Yönetim Kurulu'na sunulan 19 sayfalık raporla gün yüzüne çıkmıştı. Montajın ortaya çıkmasının ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness istifa etmişti.

BBC, Trump'ın konuşmasında montaj yapıldığı için özür dilemiş ancak Trump'ın tazminat talebini kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

