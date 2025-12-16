Dolar
Gündem

Romanya'da "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" programı düzenlendi

Romanya'nın Köstence kentinde 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında program düzenlendi.

Lejla Biogradlija  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Romanya'da "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" programı düzenlendi Fotoğraf: YEE Romanya

Ankara

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosluğu ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde yapılan programa, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Derya Dingiltepe, Köstence Ovidius Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden Doç. Dr. Neriman Hasan ve Dr. Berrin Özcan'ın yanı sıra öğrenci değişim programı kapsamında Romanya'da eğitim gören Türk öğrenciler de katıldı.

YEE'nin ev sahipliğinde yapılan programda konuşan Dingiltepe, Türk dilinin, ortak kültürel kimliğin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek akademik ve kültürel işbirliği aracılığıyla gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

YEE Romanya Müdürü Mustafa Yıldız da dünyanın en sistematik ve kadim dillerinden biri olan Türk dilinin çok geniş coğrafyaya yayıldığına işaret ederek dilin, kültürün taşıyıcı unsuru olduğunu ifade etti.

Özcan da "Dünyada Türk Dili Ailesi" başlıklı konuşmasında, Türk dilinin yalnızca ortak bir miras değil, aynı zamanda yaşayan, gelişen ve kültürler arasında köprü kuran dinamik bir unsur olduğunu aktardı.

Programda, UNESCO'nun geçen ay Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlediği toplantıda, Türk devletlerinin ortak kararı ve başvurusu doğrultusunda 15 Aralık'ın "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edildiği hatırlatıldı.

