Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: Rusya saldırgan ve emperyalist ülke olmaya devam ediyor

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya'nın saldırgan ve emperyalist tutum içinde olmaya devam ettiğini söyledi.

Barış Seçkin  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Roma

İtalya Dışişleri Bakanlığının düzenlediği 18. İtalya Büyükelçiler Konferansı’na katılan Wadephul, burada büyükelçilere hitap etti.

Wadephul, Almanya ve İtalya’nın paylaştığı pek çok çıkar olduğunu belirterek, iki ülke olarak bunlara daha güçlü şekilde odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Savaşı'na çözüm için bu akşam Berlin'de yapılan görüşmeleri hatırlatan Alman Bakan, "Bu akşam Berlin'de müzakereler yürütülürken, biz İtalyanlar ve Almanlar Ukrayna hakkında Ukrayna olmadan bir karar alınamayacağı konusunda hemfikiriz. Avrupalıların dahil edilmediği hiçbir Avrupa güvenliği kararı olamaz. Sınırlar güç kullanılarak değiştirilemez." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı, devam eden görüşmeler nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, herkes için bir şeyin net olması gerektiğini ifade ederek, "Rusya saldırgan ve emperyalist ülke olmaya devam ediyor. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, en azından NATO'ya karşı savaş seçeneği oluşturuyor çünkü Ukrayna’daki anlamsız savaşının gereklerinin çok ötesinde, eşi benzeri görülmemiş bir ölçekte silahlanıyor. Buna hazırlıklı olmalıyız." diye konuştu.

Wadephul, Ukrayna'yı askeri olarak güçlendirmeleri gerektiğini de kaydetti.

Alman Bakan, Rus saldırganlığının bir diğer boyutunun, siyasi müdahalenin güç aracı haline geldiği Batı Balkanlar'da görülebileceğini de söyledi.

ABD'de geçen hafta yayımlanan Ulusal Güvenlik Stratejisi'ne atıfta bulunan Wadephul, şöyle devam etti:

"ABD, bizim için en önemli müttefikimiz olmaya devam ediyor ve Avrupa ile ABD tarihsel, ekonomik ve kültürel olarak birbirine bağlıdır. Bununla birlikte Avrupa’nın tanımlanma biçimini paylaşmıyoruz. Avrupa Birliği (AB) bir başarı hikayesidir. Eğer AB var olmasaydı, onu icat etmek zorunda kalırdık. Birlikte pek çok fırtınayı atlattık. Bir kez daha, Avrupalıların yeni zorluklarla yüzleşmek için gerekli uyarlamaları yapacağından şüphe yoktur."

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: Rusya saldırgan ve emperyalist ülke olmaya devam ediyor

