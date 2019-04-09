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Dünya

Filistinli tutuklularla dayanışma için Gazze'de 'sembolik hapishane' kuruldu

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların sıkıntılarına dikkati çekmek amacıyla Gazze'de sembolik hapishane kuruldu.

Moustafa Maged Haboosh,Safiye Karabacak,Zeynep Hilal Karyağdı   | 09.04.2019
Filistinli tutuklularla dayanışma için Gazze'de 'sembolik hapishane' kuruldu

Gazze

Filistinli tutuklularla dayanışma etkinlikleri kapsamında kurulan sembolik hapishaneye elleri kelepçeli giren Filistinli gruplardan yetkililer ve insan hakları aktivistleri, tutukluların yaşadığı sıkıntılara dikkati çekti.

Gazze'deki Filistin Esirler Bakanlığı Enformasyon Müdürü İslam Abdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail cezaevleri idaresinin koğuşlarda Filistinli tutukluları elleri kelepçeli olarak uzun saatler tuttuğunu belirterek, tutukluların yaşadığı bu tür sıkıntılar için farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Abdu, bu faaliyetle ayrıca uluslararası topluma İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerini ve işlediği suçları iletme amacı taşıdıklarını kaydetti.

Filistinli tutukluların İsrail'in ihlallerini protesto için dün açlık grevine başladığını hatırlatan Abdu, zor şartlar altındaki tutuklulara her zaman destek olacaklarını söyledi.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 150 Filistinli tutuklu, hak ihlallerini protesto için dün süresiz açlık grevine başlamıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Cezaevleri İdaresi ile Filistinli tutukluların temsilcileri arasında son iki gündür Rimon Cezaevi'nde uzun saatler süren diyalog görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtilmişti.

Heyet, güneydeki Ktziot ile Rimon hapishanelerinde yaklaşık 150 Filistinli tutuklunun, "Onur Savaşı 2" ismiyle düzenlenen tepki faaliyetleri kapsamında süresiz açlık grevine başladığını duyurmuştu.

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