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Dünya

Filistin yönetimi: Filistinlilerin İsrail'in Ramon Havalimanı'nı kullanmasını kabul etmiyoruz

Filistin Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Musa Rahhal, Filistinlilerin Ramon Havalimanı üzerinden seyahat etmesini kabul etmediklerini belirterek, Ramon Havalimanı adımıyla İsrail'in Filistin'le yaptığı anlaşmalardan kurtulmaya çalıştığını söyledi.

Muhammed Semiz   | 24.08.2022
Filistin yönetimi: Filistinlilerin İsrail'in Ramon Havalimanı'nı kullanmasını kabul etmiyoruz

Ramallah

Musa Rahhal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin hükümeti Ramon Havalimanı'nın (Filistinliler tarafından) kullanılması fikrine karşıdır, bu fikri kabul etmiyoruz, Filistin vatandaşlarına bu havalimanını kullanmamaları yönündeki mesajımız açıktır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Ramon Havalimanı adımıyla Filistin'le yaptığı anlaşmalardan kurtulmaya çalıştığını söyleyen Rahhal, "Filistin'in uluslararası anlaşmalar kapsamında Kudüs Uluslararası Havalimanı'nın (Kalendiya) teslim edilmesi, Gazze Uluslararası Havalimanı'nın yeniden inşası ve Batı Şeria'da tamamı Filistinliler tarafından yönetilecek yeni bir havaalanının inşasını içeren öncelik ve hakları var." dedi.

Sözcü Rahhal, Tel Aviv yönetiminin Ramon Havalimanı kararının İsrail'in ekonomik çıkarlarına hizmet eden, Filistin ve Ürdün'ün menfaatlerine aykırı tek taraflı bir adım olduğunu kaydetti.

İsrail Sivil Havacılık İdaresi, 9 Ağustos'ta, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin ülkenin güneyindeki Akabe Körfezi yakınlarında bulunan Ramon Havalimanı üzerinden seyahat edebileceğini ve ilk uçuşun 22 Ağustos'ta yapılmasının planlandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin, Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Havalimanı'ndan seyahat edebilmesi için İsrail ordusundan izin alması gerekiyor. Bu durum da Filistinlilerin seyahat planı yapmasını zorlaştırıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, yurt dışı seyahatleri için genelde Ürdün'ün başkenti Amman'a kara yoluyla yolculuk yapıyor.

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