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Dünya

BM: Yunanistan sınırında geri itilen 12 düzensiz göçmenin donarak ölmesinden dehşete düştük

Bayram Altuğ   | 02.02.2022
BM: Yunanistan sınırında geri itilen 12 düzensiz göçmenin donarak ölmesinden dehşete düştük

Cenevre

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 12 düzensiz göçmenin Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak hayatını kaybettiğine ilişkin haberlerden dehşete düşüldüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletlerin göç örgütü IOM'un Sözcüsü Safa Msehli, Anadolu Ajansına (AA) yaptığı açıklamada, "Bu trajedinin ortaya çıkmasına ilişkin ilgili makamlarla görüşüyoruz." bilgisini paylaştı.

Sözcü Msehli, 12 düzensiz göçmenin Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak ölmesinden dehşete düştüklerinin altını çizdi.

IOM tarafından daha önce birçok kez belirtildiği gibi bazı Avrupa ülkelerinin sınırlarında ve dünyanın birçok yerinde hareket halindeki insanlara yönelik artan "geri itme" haberlerinin son derece endişe verici olduğunu vurgulayan Msehli, geri itmelerin soruşturulması için harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Msehli, "Bu tür uygulamaların uluslararası hukuk kapsamında yasak olduğunu ve hiçbir koşulda yapılmaması gerektiğini yineliyoruz." ifadesini kullandı.

IOM Sözcüsü Msehli, herhangi bir sınırda düzensiz göçmenlerin yaşam hakkına, refahına ve insan haklarına öncelik vermenin hayati önem taşıdığını kaydetti.

Öte yandan, Yunanistan tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden düzensiz göçmenlere ilişkin, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği yorum yapmadı.

"Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarih 2 Şubat 2022, yer İpsala Yunanistan sınırı, ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri tehlikeli biçimde geri itmesine ilişkin Türkiye'nin uluslararası toplumu defalarca uyardığını hatırlatarak, Yunanistan'ın bir an önce bu yasa dışı faaliyete son vermesi gerektiğini vurgulamıştı.


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