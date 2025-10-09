Dolar
41.72
Euro
48.57
Altın
4,027.83
ETH/USDT
4,368.80
BTC/USDT
123,041.00
BIST 100
10,811.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
logo
Dünya

UAD, İsrail'in BM kuruluşlarına yönelik kısıtlamaları hakkındaki danışma görüşünü 22 Ekim'de açıklayacak

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşünü 22 Ekim Çarşamba günü açıklayacak.

Selman Aksünger  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
UAD, İsrail'in BM kuruluşlarına yönelik kısıtlamaları hakkındaki danışma görüşünü 22 Ekim'de açıklayacak

Lahey

UAD'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında ve bu topraklara ilişkin BM, diğer uluslararası örgütler ve üçüncü devletlerin varlığı ve faaliyetleriyle ilgili yükümlülüklerine dair danışma görüşünün 22 Ekim Çarşamba günü TSİ 16.00'da açıklanacağı bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, görüşün halka açık oturumda, UAD Başkanı Yargıç Iwasawa Yuji tarafından okunacağı kaydedildi.

UAD, İsrail'in özellikle BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) yasaklanmasına ilişkin duruşmaları daha önce yapmıştı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 39 ülkenin yanı sıra Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı, Afrika Birliği ve BM'nin sunumlarını yaptığı duruşmalar neticesinde verilecek danışma görüşünün, İsrail için bağlayıcı etki doğurması bekleniyor.

Danışma görüşünün içeriği nedir?

BM Genel Kurulu, 19 Aralık 2024'te kabul ettiği kararla, UAD'den İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında, BM kuruluşları ve uluslararası örgütlerin varlığı ve faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini incelemesini istemişti.

Ayrıca Filistin halkının hayatta kalması için acilen gereken temel malzemelerin ve insani yardımların engelsiz sağlanması ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını destekleme hususlarında İsrail'in sorumluluklarının da ele alınması talep edilmişti.

BM Genel Kurulunun Divan'a yönelttiği soruda, her ne kadar UNRWA'nın adı yer almasa da İsrail tarafından yasaklanması üzerine başlatılması ve BM kuruluşlarına yönelik kısıtlamaların hukukiliğinin genel olarak ele alınması sebebiyle söz konusu süreç, büyük oranda UNRWA ile ilişkilendiriliyor.

UAD'nin vereceği görüşte uluslararası hukukun ilgili normlarını, BM Şartı'nı, uluslararası insancıl hukuku ve insan hakları hukukunu göz önünde bulundurması bekleniyor.

Divanın, 9 Temmuz 2004 tarihli Duvar Danışma Görüşü ve 19 Temmuz 2024 tarihli İsrail'in işgalinin hukukiliğine ilişkin daha önceki danışma görüşlerinden de yararlanması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da fırtına nedeniyle uçan okulun çatısı park halindeki araçlara zarar verdi
AFAD ve Türk Kızılay'dan insani yardım açıklaması: 100 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı
Hatay'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına düşecek
Milli Savunma Bakanı Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Chikovani ile görüştü

Benzer haberler

Kuzey Makedonya'da, Türkiye'den temin edilen askeri teçhizat ve üniformaların tanıtımı yapıldı

Kuzey Makedonya'da, Türkiye'den temin edilen askeri teçhizat ve üniformaların tanıtımı yapıldı

UAD, İsrail'in BM kuruluşlarına yönelik kısıtlamaları hakkındaki danışma görüşünü 22 Ekim'de açıklayacak

Hatay'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

İsrail basınına göre, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes görüşmelerine katılması belirleyici oldu

İsrail basınına göre, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes görüşmelerine katılması belirleyici oldu
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına düşecek

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına düşecek
İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu aktivistlerin kötü muameleye maruz kaldığı bildirildi

İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu aktivistlerin kötü muameleye maruz kaldığı bildirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet