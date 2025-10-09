Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Hamas Müzakere Heyeti Başkanı: Arabulucular ve ABD'den Gazze’deki savaşın sona erdiğine dair garanti aldık

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye, arabulucu ülkeler ve ABD yönetiminden Gazze’deki savaşın sona erdiğine dair garanti aldıklarını söyledi.

Hamdi Yıldız, Mahmut Geldi  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Hamas Müzakere Heyeti Başkanı: Arabulucular ve ABD'den Gazze’deki savaşın sona erdiğine dair garanti aldık

İstanbul

Hayye, yayınladığı video kaydında varılan ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anlaşmanın sağlanmasında ortaya koyduğu önemli rolden dolayı arabulucu ülkeler Türkiye, Mısır ve Katar'a teşekkür eden Hayye, bu ülkelerin yanı sıra savaşta kendilerine iştirak eden Yemen, Lübnan, Irak ve İran'ı da takdir ettiklerini söyledi.

Savaşın bittiğine ilişkin alınan garantiye değinen Hayye, şunları söyledi:

"Arabuluculardan ve ABD yönetiminden savaşın bittiğine dair garanti aldık ve kalan adımları tamamlamak için ulusal ve İslami güçlerle çalışmaya devam edeceğiz."

Yaklaşık iki bin Filistinli serbest bırakılacak

Hayye, yapılacak olan esir takasına ilişkin serbest kalacak Filistinli esirlere ilişkin, "İsrail’de tutuklu bulunan 250 müebbet hükümlü ve Gazze’den alıkonulan 1700 esir serbest kalacak." ifadelerini kullandı.

Hamas Müzakere Heyeti Başkanı Hayye, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyanın dört bir yanından bizimle dayanışma için meydanlara çıkarak yüz binlerce, hatta milyonlar halinde hakikati haykıran özgür insanları selamlıyoruz. Özellikle de kara ve deniz yoluyla düzenlenen destek ve özgürlük konvoylarına katılanları ve bu topraklardaki zalim ve despot zorbalık karşısında bizimle birlikte hakkı savunan herkesi selamlıyoruz.”

Gazze Şeridi'nin 2 yıldan beri yaralarını kendi başına sarmaya çalıştığının altını çizen Hayye, Gazze halkının işgal altındaki Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı savunduğunu ifade etti.

Hayye, "Gazze'nin erkeklerine ve kadınlarına selam olsun, Gazze'nin çocuklarına selam olsun ve Gazze'nin yaşlılarına selam olsun. Gazze'de şehit düşenlere ve yaralılara selam olsun." diye konuştu.

Gazze halkı ve şehit edilen liderlere övgü

Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye, Gazze halkına da seslenerek, "Dünya, sizlerin gösterdiği fedakârlık, sabır ve direniş karşısında şaşkına döndü. Eşi benzeri görülmemiş bir savaş verdiniz." Gazze'deki Filistinlilerden övgüyle söz etti.

Hayye, daha önce hayatını kaybeden Hamas lidelerine de sözlerinde yer verdi.

Hayye, “Şehit liderlerimiz İsmail Heniyye, yardımcısı Salih el-Aruri, Yahya es-Sinvar, Ebu Halid ed-Deyf ve diğer direniş komutanları, Allah’a verdikleri sözde sadık kaldılar.” ifadelerini kullandı.

