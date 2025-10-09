Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail devlet televizyonu KAN, basına sızan ateşkes taslağını paylaştı

İsrail devlet televizyonu KAN, basına sızan ve Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması taslağı olduğunu iddia edilen metni paylaştı.

Faruk Hanedar, Enes Canlı  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
İsrail devlet televizyonu KAN, basına sızan ateşkes taslağını paylaştı

Tel Aviv

KAN'ın paylaştığı taslak metne göre, Gazze'de ateşkesin İsrail kabinesinin anlaşmayı onaylamasının ardından devreye gireceği belirtildi.

İsrail hükümetinin onayından sonra kararın arabuluculara bildireceği ve ateşkesin devreye girdiğinin duyurulacağı bildirilen metinde, ateşkesin açıklanmasından sonraki 24 saatte İsrail ordusunun güncellenen haritadaki hatlara çekileceği iddia edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail ordusunun çekilmesi tamamlandıktan sonraki 72 saatlik sürede Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin tamamını teslim edeceği, İsrail'in de buna karşılık 250 ağır hapis cezasına çarptırılmış Filistinli esir ile 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan 1700 kişi ve 22 çocuğu serbest bırakacağı, ayrıca İsrail tarafından öldürülen 360 Filistinlinin cenazesinin teslim edileceği belirtildi.

