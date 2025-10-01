Dolar
41.58
Euro
48.87
Altın
3,875.05
ETH/USDT
4,320.10
BTC/USDT
117,225.00
BIST 100
11,215.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ablukasını kırmak için oluşturulan “Küresel Sumud Filosu” Gazze’ye doğru seyrini sürdürüyor
logo
Dünya

Çatışmalarda kadınlar ve çocuklara yönelik şiddet son 2 yılda yıkıcı seviyelere ulaştı

BM, dünya genelindeki silahlı çatışmalarda çocuklar ve kadınlara yönelik şiddetin son iki yılda yıkıcı seviyelere ulaştığını belirterek 2023-2024 yıllarında, 2021-2022 dönemine kıyasla 4 kat daha fazla çocuk ve kadının öldürüldüğünü bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
Çatışmalarda kadınlar ve çocuklara yönelik şiddet son 2 yılda yıkıcı seviyelere ulaştı Fotoğraf: Mohammed Nassar/AA

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelindeki silahlı çatışmalarda çocuklar ve kadınlara yönelik şiddetin son iki yılda yıkıcı seviyelere ulaştığını belirterek 2023-2024 yıllarında, 2021-2022 dönemine kıyasla yaklaşık 4 kat daha fazla çocuk ve kadının öldürüldüğünü bildirdi.

AA muhabiri, 2 Ekim Uluslararası Şiddetsizlik Günü nedeniyle bir haber derledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

BM Genel Kurulu, 5 Haziran 2007'de kabul ettiği bir kararla, Hindistan bağımsızlık hareketinin lideri ve şiddetsizlik felsefesi ile stratejisinin öncüsü Mahatma Gandhi'nin doğum günü olan 2 Ekim'i, Uluslararası Şiddetsizlik Günü olarak kabul etti.

Uluslararası Şiddetsizlik Günü, eğitim ve kamuoyu farkındalığı da dahil olmak üzere şiddetsizlik mesajını yaymak için bir fırsat olarak belirlendi.

Bunun yanında, bu gün, şiddetsizlik ilkesinin evrensel öneminin yanı sıra barış, hoşgörü, anlayış ve şiddetsizlik kültürünü güvence altına alma arzusunu bir kez daha teyit ediyor.

Uluslararası Şiddetsizlik Günü, genellikle küresel sorunlara dikkati çekmek amacıyla dünya çapında çeşitli şekillerde kutlanıyor.

Ancak Uluslararası Şiddetsizlik Günü'nün verdiği mesaja rağmen dünya genelinde şiddete olan eğilimde artış yaşanıyor.

BM raporları, özellikle çatışma bölgelerinde bulunan kadın ve çocukların şiddetten etkilenme oranlarındaki yükselişe dikkati çekiyor.

BM İnsan Hakları Ofisinin yayımladığı yeni verilere göre, çatışmalarda kaydedilen sivil ölümleri 2024 yılında küresel çapta yüzde 40 arttı.

İnsan hakları savunucuları, insani yardım görevlileri ve gazetecilerin hedef alınma seviyeleri endişe verici boyutlara ulaştı.

Çatışmalarda 2024'te çoğunluğu sivil olmak üzere, en az 48 bin 384 kişi öldürülürken bunlar arasında 502 insan hakları savunucusu da vardı.

İnsan hakları savunucuları ve gazetecilere yönelik hedef alma düzeyi 2024 yılında da endişe verici düzeyde yüksek seyretti.

Her 14 saatte en az bir insan hakları savunucusu, gazeteci veya sendika üyesi öldürüldü veya kaybedildi.

Kadın ve çocukların uğradığı şiddet yıkıcı boyutlara ulaştı

Silahlı çatışmalarda çocuklara ve kadınlara yönelik şiddet son iki yılda yıkıcı boyutlara ulaştı.

2023-2024 yıllarında, 2021-2022 yıllarına kıyasla silahlı çatışmalarda yaklaşık 4 kat daha fazla çocuk ve kadın öldürüldü.

Bu süreçte çatışmalarda 21 bin 480 kadın ve 16 bin 690 çocuk öldürülürken çocuk ölümlerinin yüzde 80'i, kadın ölümlerinin ise yüzde 70'i yalnızca Gazze'de kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 97 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 536 kişi yaralandı.

Bu ölümlerin yüzde 70'inden fazlasının kadın ve çocuk olduğu bildiriliyor.

İsrail'in ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 455'e yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'nın Çubuk ilçesinde deprem riski nedeniyle boşaltılan 4 katlı bina çöktü
Bursa'daki "pitbull"lu saldırı davasında sanıkların 21'er yıla kadar hapsi istendi
Bakan Kurum: AB ile işbirliğini sadece iklim değil, ekonomi, sanayi, ticaret ve dış politikada da artırmayı hedefliyoruz
DMM'den "KAAN uçaklarının motorları" hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'de kardeşlik sonuna kadar hakim olacak

Benzer haberler

Çatışmalarda kadınlar ve çocuklara yönelik şiddet son 2 yılda yıkıcı seviyelere ulaştı

Çatışmalarda kadınlar ve çocuklara yönelik şiddet son 2 yılda yıkıcı seviyelere ulaştı

BM Genel Kurulu ışığında insani yardım mimarisinde reform tartışmaları

BM yaptırımlarının yeniden devreye girmesiyle İran’da ekonomik kaygılar derinleşiyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon defterinin bizim için kapandığını BM'ye ilettik

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon defterinin bizim için kapandığını BM'ye ilettik
Cenevre'de binlerce kişi "İsrail'e yaptırım" çağrısıyla yürüdü

Cenevre'de binlerce kişi "İsrail'e yaptırım" çağrısıyla yürüdü
Kıbrıs seçimlerinde iki devletli çözümü savunanlarla federasyoncular karşı karşıya

Kıbrıs seçimlerinde iki devletli çözümü savunanlarla federasyoncular karşı karşıya
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet