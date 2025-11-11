Dolar
42.23
Euro
49.03
Altın
4,125.72
ETH/USDT
3,529.00
BTC/USDT
104,526.00
BIST 100
10,573.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM, Faşir'de hamile kadınların hastaneler yağmalandığı için sokaklarda doğum yaptığını bildirdi

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Doğu ve Güney Afrika Bölge Direktörü Anna Mutavati, "(Faşir'de) Hamile kadınlar, kalan son doğum hastaneleri yağmalanıp yok edilirken sokaklarda doğum yaptı." dedi.

Muhammet İkbal Arslan  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
BM, Faşir'de hamile kadınların hastaneler yağmalandığı için sokaklarda doğum yaptığını bildirdi

Cenevre

Mutavati, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Çatışmaların büyük yıkıma neden olduğu Sudan'da tecavüzün sistematik olarak bir silah olarak kullanıldığını belirten Mutavati, "Sudan'ın son felaketinin kalbi olan Faşir'de bizimle konuşan kadınlar, açlık, yerinden edilme, tecavüz ve bombardıman gibi zorluklarla karşılaştıklarını söylüyor. Hamile kadınlar, kalan son doğum hastaneleri yağmalanıp yok edilirken sokaklarda doğum yaptı." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mutavati, Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) aldığı Faşir'deki çatışmaların şehir geneline yayılması ve kitlesel göçlere yol açmasıyla durumun önemli ölçüde kötüleştiğini söyledi.

"Faşir'deki binlerce kadın ve kız çocuğu, yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Tavila, insani yardımların çok az olduğu Korma ve Malit de dahil Kuzey Darfur'daki diğer yerleşim yerlerine kaçtı." diyen Mutavati, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) yaklaşık 89 bin kişinin Faşir'den kaçtığını ve bazılarının Sudan-Çad sınırına yakın yerlere sığındığını dile getirdi.

Mutavati, Sudan'da kadın bedenlerinin "bir suç mahalline dönüştüğü" konusunda uyarıda bulunarak, kadınların korunabileceği veya temel psikososyal bakıma erişebileceği "güvenli alanların" kalmadığını vurguladı.

Sudan'da çoğu kadın ve kız çocuğunun hiç yemek yemiyor olabileceğine işaret eden Mutavati, kadınlar genellikle çocuklarının yemek yiyebilmesi için öğün atladığını söyledi.

Mutavati, "Dünyanın Sudan konusunda harekete geçmekte geciktiği her gün, bir kadın saldırı altında doğum yapıyor, çocuğunu açlığa gömüyor veya adaletsizce ortadan kayboluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Hatay'da 2 farklı noktada çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Bu hafta sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşecek
İzmir'de tünel inşaatı nedeniyle evleri zarar gören mahalle sakinleri çözüm bekliyor
MSB, C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü bildirdi

Benzer haberler

BM, Faşir'de hamile kadınların hastaneler yağmalandığı için sokaklarda doğum yaptığını bildirdi

BM, Faşir'de hamile kadınların hastaneler yağmalandığı için sokaklarda doğum yaptığını bildirdi

BM: İsrail, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesten beri 107 insani yardım girişi talebini reddetti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi

ABD'ye göre, Gazze’ye "uluslararası güç" oylaması öncesindeki toplantı "güçlü desteğe" işaret

ABD'ye göre, Gazze’ye "uluslararası güç" oylaması öncesindeki toplantı "güçlü desteğe" işaret
BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'daki savaşın kontrolden çıktığı uyarısını yaptı

BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'daki savaşın kontrolden çıktığı uyarısını yaptı
İstanbul'da Gazze toplantısı: Kalıcı ateşkese giden süreçte son durum ne?

İstanbul'da Gazze toplantısı: Kalıcı ateşkese giden süreçte son durum ne?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet