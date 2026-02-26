Dolar
logo
Dünya

ABD-İran görüşmelerinde tarafların savaşı önlemekten "hala çok uzak" olduğu öne sürüldü

ABD ile İran arasında, Tahran'ın nükleer çalışmalarının engellenmesi amacıyla yürütülen görüşmelerde, tarafların savaşı önleyecek bir müzakere ortamından "hala çok uzak" oldukları iddia edildi.

Mücahit Oktay  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
ABD-İran görüşmelerinde tarafların savaşı önlemekten "hala çok uzak" olduğu öne sürüldü

New York

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, ABD ile İran arasında Cenevre'de başlayan nükleer müzakerelerden önce yayımlanan haberinde, tarafların, mevcut açıklamaları ışığında, bir barışa ne kadar yakın olup olmadıkları değerlendirildi.

Haberde, ABD'deki "şahin kanadın" İran'ın uranyum zenginleştirme konusunda hiç taviz vermemekte ısrar ettiği ancak ABD'li yetkililere göre müzakere ekibinin İran'ın "tıbbi amaçlar için çok düşük miktarda zenginleştirme yapabilen" bir nükleer reaktörü Tahran'da yeniden çalıştırmasına izin vermeye açık olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Bu düzeydeki bir tavizin bile ABD yönetimindeki İran karşıtı şahinlerden ve Cumhuriyetçi Kongre üyelerinden "yoğun baskı" gördüğüne işaret edilen haberde, savaşı önleyecek bir müzakereden "hala çok uzak" olunduğuna vurgu yapıldı.

Tennessee Üniversitesi'nde görevli, İran üzerine çalışmalar yürüten Saeid Golkar, gazeteye verdiği demeçte, "Bu, bir anlaşmaya varmak için son şans olabilir. Bunun da başarısız olması durumunda, ABD diplomasi yoluyla çözemediği sorunları askeri yollarla çözmeye çalışacaktır." ifadesini kullandı.

Haberde, ABD'li üst düzey yetkililerin, İran'ın daha uzun menzilli balistik füze yetenekleri geliştirmesinden endişe duyduğu kaydedildi.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham dün yaptığı açıklamada, "İran'ın itibarını kurtarmak amacıyla çok küçük miktarda uranyum zenginleştirmesine izin verilmesi düşünülüyorsa, bunu kesinlikle reddediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da, dünkü açıklamasında, "Ne kadar uzakta oldukları konusunda tahminde bulunmayacağım ancak kesinlikle kıtalararası balistik füzeler geliştirmeye çalışıyorlar. İran'ın balistik füzeler konusunu görüşmemekteki ısrarı çok büyük bir sorun." demişti.

İran, uluslararası anlaşmaları gerekçe göstererek, uranyum zenginleştirmesinden tamamen vazgeçmeyi kabul etmiyor ancak bu konuda azaltmaya gidebileceği teklifinde bulunuyor. İran, balistik füzelerin geliştirilmesi konusunu ise ABD ile yürüttüğü nükleer pazarlıkların dışında tutuyor.

