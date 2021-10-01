Dolar
8.86
Euro
10.28
Altın
1,759.49
ETH/USDT
3,019.70
BTC/USDT
43,872.00
BIST 100
1,401.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

BM: Suriye'nin kuzeybatısında Kovid-19 vakaları son bir ayda yüzde 170 arttı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son bir ayda yüzde 170 artış olduğunu bildirdi.

Betül Yürük   | 01.10.2021
BM: Suriye'nin kuzeybatısında Kovid-19 vakaları son bir ayda yüzde 170 arttı

New York

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Suriye'nin kuzeybatısında, son dönemde artan çatışmalar, ekonomik kriz ve Kovid-19 nedeniyle kötüye giden insani durumdan endişe duyduklarını söyledi.

İdlib'in güneyine yönelik hava saldırılarının yoğunlaştığını ve bölgede günlük çatışmalar yaşandığını belirten Haq, Kovid-19 vakalarındaki artışın da son derece endişe verici olduğunu ifade etti.

Haq, İdlib'de günlük 1000'in üzerinde vaka görüldüğünü vurgulayarak, Kovid-19 vakalarında son bir ayda yüzde 170 artış olduğuna dikkati çekti.

İdlib'de nüfusun yüzde 3'ünden daha azının Kovid-19'a karşı aşılandığını belirten Haq, 1,6 milyon kişinin kalabalık kamplarda yaşadığı İdlib'de salgının hızla yayılmasından endişe duyduklarını söyledi.

BM'ye göre Suriye'nin kuzeybatısında nüfusun yüzde 97'si, aşırı yoksulluk içinde yaşıyor ve insani yardım ve temel hizmetlere ihtiyaç duyuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM: Suriye'nin kuzeybatısında Kovid-19 vakaları son bir ayda yüzde 170 arttı
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 19'a yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 28 bin 873 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 674 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

BM: Suriye'nin kuzeybatısında Kovid-19 vakaları son bir ayda yüzde 170 arttı

BM: Suriye'nin kuzeybatısında Kovid-19 vakaları son bir ayda yüzde 170 arttı

İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 19'a yükseldi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 674 kişi hayatını kaybetti

Merck'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği hap, ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor

Merck'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği hap, ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor
BM: Yemen riyalindeki değer kaybı milyonlarca kişiyi gıdadan mahrum bırakıyor

BM: Yemen riyalindeki değer kaybı milyonlarca kişiyi gıdadan mahrum bırakıyor
Erzurum'da yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastalarının yüzde 95'e yakını aşısız

Erzurum'da yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastalarının yüzde 95'e yakını aşısız