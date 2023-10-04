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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: Üye ülke liderleri reform çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 78. Genel Kurulu'nda liderlerle yaptığı görüşmelerde liderlerin mevcut çok taraflı kurumları eleştirerek reform çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Şerife Çetin  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
BM Genel Sekreteri Guterres: Üye ülke liderleri reform çağrısında bulundu

New York

Guterres, "Ortak Gündem" konulu Genel Kurul oturumunda konuştu.

BM 78. Genel Kurulu'nda 141 ikili toplantı yaptığını belirten Guterres, bu vesileyle üye ülke liderlerinin görüşlerini dinleme fırsatı bulduğunu aktardı.

Guterres, çok ciddi sınamaların bulunduğu bu döneme rağmen liderlerle görüşmelerinin kendisini cesaretlendirdiğini belirterek, "İstisnasız tüm liderler çok taraflı çözümlerin önemini vurguladı." diye konuştu.

Diğer taraftan tüm liderlerin mevcut çok taraflı kurumların ihtiyaçları karşılamadığını da dile getirdiklerini aktaran Guterres, "Liderler peş peşe reform çağrısında bulundular." dedi.

Guterres, liderlerin küresel yönetişim kurumlarının ekonomik ve siyasi gerçeklerle uyuşmadığını ve bu yönde güçlü eleştiriler yönelttiklerini kaydetti.

New York'ta 19-26 Eylül tarihlerinde BM 78. Genel Kurul görüşmeleri yapılmıştı.

Genel Kurul'da 189 BM üyesi söz alırken, temel gündem maddeleri arasında sürdürülebilir kalkınma hedefleri, iklim değişimi, çatışma bölgeleri ve reform çağrıları yer almıştı.

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