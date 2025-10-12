Dolar
41.85
Euro
48.62
Altın
4,017.12
ETH/USDT
3,815.40
BTC/USDT
111,750.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’de yaşanan insani drama dikkati çekmek için oluşturulan "Gazze'ye Özgürlük Konvoyu" Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan hareket ediyor
logo
Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: 2026 yılı reform ve değişim yılı olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin, Türkiye'yi yeni bir reform süreciyle geleceğe hazırladığını, 2026 yılının reform ve değişim yılı olacağını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: 2026 yılı reform ve değişim yılı olacak

Ankara

Yayman, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti'nin milletin umudunu reformlarla büyüten, değişimi yöneten, büyük toplumsal bir hareketin adı olduğunu, bu inançla 25 yıl boyunca sessiz devrimler gerçekleştirdiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Kurulduğu günden bu yana siyaseti statükonun değil, değişimin ve milletin lehine dönüştüren AK Parti bugün de Türkiye'yi yeni bir reform süreciyle geleceğe hazırlamaktadır. 2026 yılı bizim için reform ve değişim yılı olacaktır." ifadelerini kullanan Yayman, şunları kaydetti:

"CHP'li belediyelerin kamu kaynaklarını kendi kasasına, yerel siyaseti ise çıkar çevrelerine devretmesinin ülkemize neye mal olduğunu hep birlikte görüyoruz. Milletin emanetini hizmete dönüştürmek yerine ranta tahvil eden bu zihniyetin Türkiye'de bir daha kök salmasına izin veremeyiz. Bu sebeple önümüzdeki dönemi hem yerel yönetimlerde hem de kamu idaresinde 'şeffaflık, denetim, etkinlik, yerindelik, verimlilik, hesap verebilirlik ve liyakat' ilkeleri ekseninde yeni bir reform seferberliği olarak görüyoruz."

"21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sanayide dönüşüm, dijital ve yeşil kalkınma, üretim ekonomisine geçiş gibi alanlarda büyük bir hazırlık içerisinde olduklarını aktaran Yayman, bu reform dalgasının, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin Türkiye'sini de inşa edecek bir vizyonun yansıması olduğuna işaret etti.

Yayman, 2035 hedefi için yazılımları güncelleyip, yeni bir hikaye vaadiyle milletin karşısına çıkacaklarını belirterek, "Biz inanıyoruz ki AK Parti, hem aziz milletimizin hem de demokrasimizin yenilenme, değişim ve reform iradesidir. Söz veriyoruz, 21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakanlar Fidan ve Güler ile MİT Başkanı Kalın, Ankara'da Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü
Niğde'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
Şehirlerde su kayıplarının önlenmesi için kayıp ve kaçakların azaltılması tavsiyesi
Bakan Kurum'dan "Yarısı Bizden" kampanyasıyla yenilenen Özevim Sitesi'ne ilişkin paylaşım
Osmaniye'de bağ bozumunun ardından pekmez yapımına başlandı

Benzer haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: 2026 yılı reform ve değişim yılı olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: 2026 yılı reform ve değişim yılı olacak

AK Parti, İstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli ulaşım hakkını yeniden mahkemeye taşıdı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet