Dolar
42.33
Euro
49.27
Altın
4,171.27
ETH/USDT
3,173.10
BTC/USDT
97,047.00
BIST 100
10,594.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen için Kayseri'de cenaze töreni düzenleniyor Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş için Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nda tören düzenleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü.
logo
Gündem

Çocukları örgütlü suçta araç olarak kullananlara verilecek cezalar artırılacak

AK Parti milletvekillerince hazırlanan 11. Yargı Paketi ile örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek ceza bir katına kadar artırılacak.

Kemal Karadağ  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Çocukları örgütlü suçta araç olarak kullananlara verilecek cezalar artırılacak

TBMM

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen "kanun teklifinin" çalışmalarını tamamladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gelecek hafta TBMM Başkanlığına sunulması öngörülen kanun teklifine göre, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek ceza bir katına kadar artırılacak.

Teklifle, bilişim suçlarıyla mücadelede de düzenlemelere gidilecek. Ayrıca meskun mahalde ateş edenlere verilecek cezalar da yükseltilecek. Bu kapsamda da meskun mahalde silahla ateş edenlere verilen hapis cezasının 6 ay olan alt sınırı 1 yıla, 3 yıl olan üst sınırı ise 5 yıla çıkarılacak. Böylece meskun mahalde silahla ateş edenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Kamuoyunda "kurusıkı" olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahla ateş edenler 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi yerlerde silahla ateş edilmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacak.

"Trafikte yol kesme" eylemi Türk Ceza Kanunu'nda müstakil suç olarak düzenlenecek. Hukuka aykırı davranışla bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecek. Araçları gitmekte olduğu yerden başka yere götürenlere de 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
22 ilde düzenlenen "Orkinos Bulut-2" operasyonunda 138 kişi yakalandı
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
Ahıska Türkü akademisyen Türkiye'ye borcunu öğrenci yetiştirerek ödüyor
Investco Holding AŞ soruşturmasında 20 şirkete TMSF kayyum olarak atandı
Sındırgı üç aydır "olağanüstü deprem fırtınası" yaşıyor

Benzer haberler

Çocukları örgütlü suçta araç olarak kullananlara verilecek cezalar artırılacak

Çocukları örgütlü suçta araç olarak kullananlara verilecek cezalar artırılacak

TBMM'de "çocuklarla" ilgili araştırma komisyonu kurulacak

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 2024-2025 öğretim döneminde öğrencilerimize 31 milyar lira beslenme yardımı gerçekleştirdik

TBMM'nin ziyaretçi sayısı son 13 ayda 405 bine yaklaştı

TBMM'nin ziyaretçi sayısı son 13 ayda 405 bine yaklaştı
AK Parti Malatya Milletvekili Babacan, İrlanda'da katıldığı "çatışmasızlık" konulu çalıştayı değerlendirdi

AK Parti Malatya Milletvekili Babacan, İrlanda'da katıldığı "çatışmasızlık" konulu çalıştayı değerlendirdi
Hüzünlü oturumun tutanakları Meclis arşivlerinde saklanıyor

Hüzünlü oturumun tutanakları Meclis arşivlerinde saklanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet