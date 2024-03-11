Dolar
32.02
Euro
34.98
Altın
2,180.26
ETH/USDT
4,039.30
BTC/USDT
72,512.00
BIST 100
9,131.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Belçika, UAD'de İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahil olacağını duyurdu

Belçika, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD), İsrail'e karşı "soykırım" suçlamasıyla açtığı davaya müdahil olacağını açıkladı.

Selen Valente Rasquinho  | 11.03.2024 - Güncelleme : 11.03.2024
Belçika, UAD'de İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahil olacağını duyurdu

Brüksel

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Belçika, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin soykırım suçunu tanımlayan 2. maddesine ilişkin yorumunu sunma kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, şu ifadeleri kullandı:

"7 Şubat'ta UAD, Belçika da dahil olmak üzere 1948 Sözleşmesi'ne taraf olan devletlere bir mektup göndererek, sözleşmenin yorumunun bu dava bağlamında söz konusu olabileceğini bildirdi. Belçika, buna katılmak ve sözleşmenin 2. maddesine ilişkin yorumunu paylaşmak istiyor. Burada mesele, taraflardan birinin veya diğerinin lehine ya da aleyhine taraf olmak değil. Devletlerin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin evrenselliğini güçlendirmektir."

Kaynaklar, henüz belirlenmiş bir içerik ve tarih olmadığını, sürecin aylar alabileceğini kaydetti.

UAD Statüsü'nün 63. maddesi, devletlere uyuşmazlığa taraf olmasalar da taraf oldukları sözleşmelerin yorumlanması söz konusu olduğunda müdahil olma hakkı veriyor.

UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istemiş ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar, 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı’nda yapılmıştı.

Divan, 26 Ocak’ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze’deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze’deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze’deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ayda alınan tüm tedbirler hakkında mahkemeye bir rapor sunmasına hükmetmişti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Lahey Büyükelçisi Vusi Madonsela, AA muhabirine, Brüksel'de 23 Şubat'ta verdiği röportajda, sözleşmeye taraf tüm devletleri, İsrail'in soykırım suçlusu olduğuna dair ellerindeki kanıtlarla kendi yorumlarını sunmaya çağırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Naci Görür: İzmir'in çevresindeki fayların 7 ve üzeri deprem üretebilecek potansiyeli var
Bakan Özhaseki, çölleşme ve erozyonla mücadelede 534 proje hazırlandığını bildirdi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışan bir iktidar olduk
Ankara'da belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı
"Narkoçelik-6" operasyonlarında 245 kişi yakalandı, 654 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Benzer haberler

Belçika, UAD'de İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahil olacağını duyurdu

Belçika, UAD'de İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahil olacağını duyurdu

Kanadalı akademisyen Heap, Batı'da Filistin'i destekleyenlere yönelik baskıların arttığını söyledi

BM Raportörü Rajagopal Gazze'de yaşananların "soykırıma dönüştüğünü" belirtti

BM Raportörü: Gazze’deki soykırımı durdurmanın tek yolu İsrail’e silah ambargosu ve ekonomik yaptırım

BM Raportörü: Gazze’deki soykırımı durdurmanın tek yolu İsrail’e silah ambargosu ve ekonomik yaptırım
Belçika ve Ürdün Gazze'ye yardım ulaştırdıklarını duyurdu

Belçika ve Ürdün Gazze'ye yardım ulaştırdıklarını duyurdu
Belçikalı bakanlar İsrail'in Eurovision'dan menedilmesi çağrılarına katıldı

Belçikalı bakanlar İsrail'in Eurovision'dan menedilmesi çağrılarına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet