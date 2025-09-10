Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İspanyol milletvekili, çok uluslu koalisyonla Gazze'ye asker göndermek için BM'den izin alınmasını istedi

İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı tepkilerin çığ gibi büyüdüğü İspanya'da bir milletvekili, çok uluslu bir koalisyon ile Gazze'ye asker gönderilmesi için hükümetin Birleşmiş Milletler'den (BM) onay talep etmesini istedi.

Şenhan Bolelli  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
İspanyol milletvekili, çok uluslu koalisyonla Gazze'ye asker göndermek için BM'den izin alınmasını istedi

Madrid

Azınlık sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakına bağlı olan Compromis partisinden milletvekili Alberto Ibanez, söz konusu öneriyi sundu.

Milletvekili İbanez, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünyanın birçok bölgesinde çok uluslu ordular, çocukları ve masum insanları savunmak için görev yapıyor. İspanya'nın da BM'den izin alması ve bunu yasal çerçeve içinde yapması gerektiğine inanıyorum. Ayrıca, farklı devletlerden oluşan bir koalisyonun Gazze'ye giderek katledilen bir halkı savunabileceğine inanıyorum." diye konuştu.

Hükümetteki Sumar ittifakının üyesi olan İbanez, mevcut durumda Tunus'ta bulunan Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere düzenlenen saldırılarla ilgili olarak da "Gazze'de insani yardım koridoru açmak için hayatlarını riske atan insanlara İspanyol hükümetinin ve ordusunun güvenlik ve güvence sağlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan İspanyol basınında yer alan haberlerde, İbanez'in ortaya attığı, "BM'nin izniyle çok uluslu bir ordunun Gazze'ye gönderilmesi" fikrinin şimdiye kadar sadece partisi Compromis'de görüşüldüğü, Sumar ittifakı içinde konunun gündeme gelmediği belirtildi.

İspanya hükümetinin, Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırımları yürürlüğe alması, İspanya ve İsrail'in karşılıklı olarak ikişer bakana kendi ülkelerine giriş yasağı getirmesi ve İspanya'nın Tel Aviv Büyükelçisini istişare için Madrid'e çağırması gibi sebeplerden dolayı iki ülke arasında her geçen gün büyüyen diplomatik bir kriz yaşanıyor.

