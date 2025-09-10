İsrail'in Washington Büyükelçisi'nden Hamas liderlerine yeni saldırı tehdidi
İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, bu sefer olmasa da gelecek seferde "hedeflerine ulaşacaklarını" savunarak Hamas liderlerine yeni saldırı tehdidinde bulundu.
Ankara
Büyükelçi Leiter, Fox News'te katıldığı yayında, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Katar'a yönelik saldırı nedeniyle bazı ülkelerden gelen kınama ve eleştirilerin sorulması üzerine Leiter, Tel Aviv'in "bu eleştirileri aşacağını" savundu.
Fox News sunucusunun "Doha'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırıda hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarını" sorması üzerine Leiter, "bu sefer olmadıysa gelecek seferde Hamas liderlerini öldüreceklerini" söyleyerek yeni saldırı tehdidinde bulundu.
İsrail ordusu dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.
Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.