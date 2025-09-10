Dolar
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Gündem, İsrail’in Gazze saldırıları

Dolmabahçe'de "Gazze İçin İyilik" sergisi açıldı

Dolmabahçe'de Milli Saraylar Başkanlığı ve Türk Kızılay ortaklığında Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla tarihi belgelerin ve sanat eserlerinin yer aldığı "Gazze İçin İyilik" sergisi açıldı.

Fatih Türkyılmaz  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
Dolmabahçe'de "Gazze İçin İyilik" sergisi açıldı Fotoğraf: Ahmet Bilgiç/AA

İstanbul

Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde 14 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek sergide, tekstil eserleri, hüsnühat ve ebru çalışmaları, tezhip örnekleri, porselen, cam ve metal objeler gibi farklı sanat dallarından özel seçkiler sanatseverlerle buluşuyor.

Sergideki eserlerin satışından elde edilecek tüm gelir, Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sarılar, açılışta yaptığı konuşmada, bu serginin yalnızca sanat etkinliği değil, aynı zamanda insanlığın vicdanına yapılan güçlü bir çağrı olduğunu ifade etti.

Sarılar, "Bu sergi, yardımlaşmanın, merhametin ve estetik anlayışın bir araya geldiği çok güzel bir dayanışma projesi. Sergimizde yer alan 405 eserin tamamının satışından elde edilecek gelir, Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. Bu nedenle burada sergilenen her bir eser, aslında bir ekmek, bir yudum su, Gazze için bir umut demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de yaşanan insani krizin derinleşerek devam ettiğinin altını çizen Sarılar, Türk Kızılay olarak Filistin Kızılay ile koordineli biçimde Gazze'de her gün 21 bin kişiye sıcak yemek ulaştırdıklarını kaydetti.

Sarılar, Gazze'deki mazlumların en temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorluk çektiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bölgeye girişlerin düzensiz ve belirsiz şekilde gerçekleştiği bu dönemde her bir yardım malzemesinin ulaşması ayrı çaba, ayrı özveri gerektiriyor. Emeği geçen herkese, tüm zorluklara rağmen Gazze'ye sırtlarını dönmeyen, oradaki mazlumlar için gece gündüz demeden çalışan herkese en içten şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada bu sergiyi gezmek, yalnızca bir sanat eserine değer biçmek değil, aynı zamanda bir insan hayatına dokunmak anlamına da gelmektedir. Bu bilinçle sergimizin ilk gününde tüm eserlerin satılması için büyük gayret içindeyiz."

Hayırsever iş insanı, koleksiyonunu bağışladı

Sergi küratörü Meyçem Ezengin ise AA muhabirine, serginin hayırsever iş insanının koleksiyonunu bağışlamasıyla oluştuğu bilgisini paylaştı.

Ezengin, "Yaklaşık 410 parça eser var. Birbirinden değerli hattatların yazıları, fermanlar, beratlar, tekstil objeleri, antika eserler ve biblolardan oluşuyor. En değerli eserlerimizden biri hattat Hasan Çelebi'ye ait altın levha ile yazılmış bir eser. Onun dışında 3. Selim'e ait üç tane beratımız, 2. Abdülhamit'e ait bir beratımız var." dedi.

Hayır amacıyla yola çıktıklarının altını çizen Ezengin, herkese ulaşabilecek bir sergi olması için parçaların değerinin altında fiyat listesi oluşturduklarını belirtti.

