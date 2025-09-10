Dolar
Gündem

AYM'den boşanan kadın için bekleme süresini düzenleyen kanuna ilişkin karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Medeni Kanunu'nda yer alan "eski eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde 300 gün evlenemez şartının mahkemece kaldırılacağı" hükmüne ilişkin düzenlemenin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

İsmet Karakaş  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
AYM'den boşanan kadın için bekleme süresini düzenleyen kanuna ilişkin karar

Ankara

İstanbul 8. Aile Mahkemesi, baktığı bir davada, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun "kadın için bekleme süresi" başlıklı 132. maddesinde yer alan, "Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır" hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

Yüksek Mahkeme, başvuruyu, bugünkü Genel Kurul toplantısında "eski eşlerin yeniden birbirleriyle evlenmek istemeleri"ni düzenleyen son fıkra yönünden yaptı.

AYM, "Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır" hükmünü içeren 132. maddesinin son fıkrasının iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

Kararın gerekçesi, daha sonra yazılacak.

