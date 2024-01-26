Dolar
30.32
Euro
32.98
Altın
2,017.61
ETH/USDT
2,254.00
BTC/USDT
41,460.00
BIST 100
8,341.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini sürdüren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüşme yapıyor
logo
Podcast

İsrail aleyhine açılan “soykırım” davasında alınan ihtiyati tedbir kararlarının nasıl bir etkisi olacak?

Tuba Memiş  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
İsrail aleyhine açılan “soykırım” davasında alınan ihtiyati tedbir kararlarının nasıl bir etkisi olacak?

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açtığı “soykırım” davasında ihtiyati tedbir kararları açıklandı. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki fiillerin işlenmesini önlemek için tüm tedbirleri alması gerektiğine hükmetti ve İsrail’in soykırımla yargılanmasını onayladı. Kararın ardından neler olacak? Hukukçu Deniz Baran anlattı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: UAD'nin ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
Sivas'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi, 20 kişi yaralandı
Bakan Göktaş: Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacaktır
Adalet Divanı’ndaki soykırım davasına siyasilerden tepkiler

Benzer haberler

Filistin'den tüm ülkelere, Uluslararası Adalet Divanının kararına uyma çağrısı

Filistin'den tüm ülkelere, Uluslararası Adalet Divanının kararına uyma çağrısı

İsrail aleyhine açılan “soykırım” davasında alınan ihtiyati tedbir kararlarının nasıl bir etkisi olacak?

İsrail Başbakanı Netanyanu: İsrail'in uluslararası hukuka bağlılığı sarsılmazdır

Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in Gazze'de soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti

Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in Gazze'de soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti
Uluslararası Adalet Divanı önündeki göstericiler, "soykırımın" durdurulmasını sağlayacak karar çıkmasını bekliyor

Uluslararası Adalet Divanı önündeki göstericiler, "soykırımın" durdurulmasını sağlayacak karar çıkmasını bekliyor
İsrail güçleri Aksa'ya girmesine izin vermediği engelli Filistinliyi kaldırımda namaz kılarken gözaltına aldı

İsrail güçleri Aksa'ya girmesine izin vermediği engelli Filistinliyi kaldırımda namaz kılarken gözaltına aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet