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Cumhurbaşkanı Erdoğan: UAD'nin ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli bulduğunu ve memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Kaan Bozdoğan  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: UAD'nin ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanının İsrail kararına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum. Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülkeler için bağlayıcı olan bu kararın, İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden gerçekleştirdiği saldırılarının artık bir son bulmasına vesile olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ateşkesin sağlanması yönündeki çabalarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak ateşkesin tesisi ve kalıcı barışa giden yolun temini adına tüm gücümüzle çalışmaya ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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