Dolar
30.32
Euro
32.98
Altın
2,017.61
ETH/USDT
2,254.00
BTC/USDT
41,460.00
BIST 100
8,341.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini sürdüren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüşme yapıyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Güney Afrika: UAD'nin kararı uluslararası hukuk açısından bir zafer

Güney Afrika Adalet Bakanı Ronald Lamola, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine alınan kararın uluslararası hukuk açısından zafer olduğunu belirtti.

Tufan Aktaş  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
Güney Afrika: UAD'nin kararı uluslararası hukuk açısından bir zafer Güney Afrika Adalet Bakanı Ronald Lamola

İstanbul


Adalet Bakanı Lamola, Güney Afrika devlet televizyonu SABC'ye yaptığı açıklamada, "Divanın kararı, uluslararası hukuk açısından, Gazze halkı, çocukları ve kadınları açısından bir zafer." değerlendirmesinde bulundu.

"Nelson Mandela'nın şu anda mezarında bize gülümsediğine inanıyorum." ifadesini kullanan Bakan Lamola, mahkemenin tedbir kararlarının ateşkesi getireceğine ve İsrail üzerindeki baskıyı genişleteceğine inandığını vurguladı.

Mahkemeye inandıkları prensipler için gittiklerini ve tehditler aldıklarına dikkati çeken Lamola, hükümet üyeleri ve halkın verdiği güçle hareket ettiklerini belirtti.

Lamola, UAD'nin kararının uluslararası topluma ders niteliği taşıdığını ancak hukuk temelinde hareket eden bir toplumun var olabileceğini dile getirdi.

Bakan Lamola, karardan memnun olduklarını, ateşkese hükmedilmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşamadıklarını ifade etti.

Afrika Ulusal Kongresi lideri Fikile Mbalula da kararın Filistin'de barışı görmek isteyenler için dönüm noktası olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: UAD'nin ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
Sivas'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi, 20 kişi yaralandı
Bakan Göktaş: Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacaktır
Adalet Divanı’ndaki soykırım davasına siyasilerden tepkiler

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik, UAD'nin İsrail kararını değerlendirdi

AK Parti Sözcüsü Çelik, UAD'nin İsrail kararını değerlendirdi

Filistin'den tüm ülkelere, Uluslararası Adalet Divanının kararına uyma çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: UAD'nin ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum

Güney Afrika: UAD'nin kararı uluslararası hukuk açısından bir zafer

Güney Afrika: UAD'nin kararı uluslararası hukuk açısından bir zafer
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Uluslararası Adalet Divanının İsrail hakkındaki kararını değerlendirdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Uluslararası Adalet Divanının İsrail hakkındaki kararını değerlendirdi
Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in Gazze'de soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti

Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in Gazze'de soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet