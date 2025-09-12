Dolar
41.37
Euro
48.58
Altın
3,642.26
ETH/USDT
4,647.60
BTC/USDT
116,038.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Sakarya'daki şehit ailesine ulaştı

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu şehit Komando Er Tuncay Altay'ın Kocaali ilçesindeki ailesine teslim etti.

12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Sakarya'daki şehit ailesine ulaştı Fotoğraf: Davut Genç/AA

Sakarya

Kocacık, 1992 yılında Şırnak'ın Görmeç köyünde çığ düşmesi sonucu şehit olan Tuncay Altay'ın babası Ali Haydar ve annesi Fatma Altay'ı Alandere Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ziyarette Kocacık, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit aileleri ve gaziler için özel olarak kaleme aldığı mektubu okudu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu şehit Komando Er Tuncay Altay'ın ailesine teslim etti.

Ziyarette, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Demir ve Mahalle Muhtarı Avni Akbaltaoğlu da yer aldı.

Ziyaretin ardından heyet, Tuncay Altay'ın kabrini ve şehitlerin isimlerinin yer aldığı anıtı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da Vietnam Milli Günü kutlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Sakarya'daki şehit ailesine ulaştı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Resul Emrah Şahan hakkında tutuklama talebi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 12 Eylül darbesinin 45'inci yılına ilişkin paylaşım
Bakan Göktaş Batman'da "2025 Aile Yılı Şenliği'nde konuştu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Sakarya'daki şehit ailesine ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Sakarya'daki şehit ailesine ulaştı

Bakan Kacır: 'Terörsüz Türkiye' menzilindeki adımlarımızla terörü milletimizin gündeminden tümüyle çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Siirt'teki şehit ailesine ulaştı

AK Parti Sözcüsü Çelik, Kocaeli'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

AK Parti Sözcüsü Çelik, Kocaeli'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu
Bakan Işıkhan, şehit ailesini ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu okudu

Bakan Işıkhan, şehit ailesini ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu İzmir'deki şehit ailesine ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu İzmir'deki şehit ailesine ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet