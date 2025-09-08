Dolar
41.26
Euro
48.51
Altın
3,642.44
ETH/USDT
4,348.60
BTC/USDT
112,709.00
BIST 100
10,454.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmenler, İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini duyurdu

Aralarında Oscar, BAFTA, Emmy ve Cannes ödüllü isimlerin de bulunduğu 1300'den fazla oyuncu, yönetmen ve film yapımcısı, Filistin halkına karşı soykırım ve apartheid suçlarına karışmış İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini bildirdi.

Zuhal Demirci  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmenler, İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini duyurdu

Londra

Ünlü oyuncular Olivia Colman, Mark Ruffalo, Riz Ahmed, Tilda Swinton, Javier Bardem ve Susan Sarandon ile yönetmenler Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay ve Adam McKay'ın aralarında olduğu 1300'den fazla isim İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettikleri ortak metne imza attı.

Film yapımcıları, oyuncular, film endüstrisi çalışanları ve kurumların, sinemanın algıları şekillendirme gücünün farkında olduğu belirtilen metinde, "Birçok hükümetin Gazze'deki katliamı desteklediği bu acil kriz anında, acımasız dehşete suç ortaklığı yapmamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadesi kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Gazze'de soykırım riskinin "makul" olduğuna, İsrail'in Filistinlilere yönelik işgalinin ve apartheid uygulamasının hukuka aykırı olduğuna hükmettiği hatırlatılan metinde, tüm insanlar için eşitlik, adalet ve özgürlüğü savunmanın, görmezden gelinemeyecek derin ahlaki bir görev olduğu vurgulandı.

"Aynı şekilde, Filistin halkına yapılan zulme karşı da şimdi sesimizi yükseltmeliyiz." ifadesinin yer aldığı metinde, Filistinli sinemacıların, uluslararası film endüstrisine sessizliğini bozmaya, Filistinlilerin uğradığı insanlık dışı muameleyi ve ırkçılığı reddetmeye çağırdığına işaret edildi.

Aralarında Oscar, BAFTA, Emmy ve Cannes ödüllü isimlerin bulunduğu oyuncu ve yönetmenlerin yanı sıra sinematograflar, editörler ve sinema programcılarının da imza attığı ortak metinde, şu ifadelere yer verildi:

"Apartheid Güney Afrika'da filmlerini göstermeyi reddeden 'Filmmakers United Against Apartheid'dan ilham alarak, Filistin halkına karşı soykırım ve apartheid rejiminde rol alan İsrailli film kurumları (festivaller, sinemalar, yayıncılar ve yapım şirketleri dahil) ile çalışmayacağımızı, bu kurumların etkinliklerine katılmayacağımızı ve filmlerini göstermeyeceğimizi taahhüt ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin insani yardım malzemesi taşıyacak "22. İyilik Treni", Afganistan'a uğurlanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başladı
Sağlık Bakanı Memişoğlu Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ley ile görüştü
Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılacak Türk aktivistler son hazırlıklarını yapıyor

Benzer haberler

Dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmenler, İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini duyurdu

Dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmenler, İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini duyurdu

UAEA Başkanı Grossi, İran'la yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi

Dışişleri Bakanı Fidan, göreve yeni başlayan İngiliz mevkidaşı Cooper'ı tebrik etti

Küresel Sumud Filosu'na katılmaya hazırlanan İtalyan Milletvekili Scotto: Bu, halkların uyanışının bir işareti

Küresel Sumud Filosu'na katılmaya hazırlanan İtalyan Milletvekili Scotto: Bu, halkların uyanışının bir işareti
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 6 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 6 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
İsrail, ABD'nin Gazze'de ateşkesle ilgili sunduğu yeni teklifi ciddi şekilde değerlendiriyor

İsrail, ABD'nin Gazze'de ateşkesle ilgili sunduğu yeni teklifi ciddi şekilde değerlendiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet