Dolar
44.05
Euro
51.26
Altın
5,170.65
ETH/USDT
2,055.60
BTC/USDT
70,403.00
BIST 100
13,145.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuşuyor Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki Tahran'da yeni patlamalar meydana geldi

İsrail ordusunun İran’ın başkenti Tahran’a yeni saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından kentte şiddetli patlamalar gerçekleşti.

Ekip  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki Tahran'da yeni patlamalar meydana geldi Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Ankara

İsrail ordusu Tahran’a yeni saldırı dalgası başlattığını duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu açıklamanın ardından AA Tahran muhabiri şehrin doğu ile batısında şiddetli patlamalar meydana geldiğini aktardı.

Patlamanın gerçekleştiği yerlerden yoğun dumanlar yükseldi.

İran Hava Savunma Sistemlerinin aktif olduğu kentte, savaş uçağı sesleri duyulmaya devam ediyor. 

ABD-İsrail'in saldırılarında İran'daki elektrik şebekeleri hedef alındı 

ABD-İsrail'in İran'a dün geceki saldırılarında elektrik şebekelerine verilen hasar sonrası başkent Tahran ve Elburz eyaletlerinde kesilen elektriğin 2 saat sonra yeniden sağlandığı bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansında yayımlanan habere göre dün ABD-İsrail'in saldırılarında elektrik şebekesi hedef alındı.

Haberde, "Düşman saldırıları nedeniyle şebeke tesislerinde meydana gelen hasar sonrasında kesintiye uğrayan Tahran ve Elburz'un bazı bölgelerindeki elektrik, 2 saatten kısa bir sürede yeniden sağlandı." ifadeleri kullanıldı.

İran Hükümet Sözcüsü, ABD-İsrail'in saldırılarında ölenler arasında 206 kadın ve çocuğun olduğunu açıkladı

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ABD-İsrail'in saldırılarında ölenler arasında en küçüğü 8 aylık bir bebek olmak üzere 206 kadın ve çocuğun da bulunduğunu bildirdi.

İran devlet televizyonuna konuşan Muhacirani, ABD-İsrail'in ülkesine saldırılarında yaşanan can kaybı ve hasara dair bilgi verdi.

Muhacirani, "Bu saldırılarda 206 kadın ve çocuk şehit oldu. En küçük şehit 8 aylık bir kız çocuğu, en küçük yaralı ise 4 aylık bir kız çocuğuydu." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in saldırılarında 52 sağlık merkezi, 29 tedavi ünitesi, 19 acil servis ünitesi ve 16 ambulansın hedef alındığını aktaran Muhacirani, 4 ambulans ile bir acil durum helikopterinin tamamen kullanılamaz hale getirildiğini belirtti.

Muhacirani, saldırılarda 11 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği bilgisini verdi.

Laricani'den Trump'a yanıt: İran halkı boş tehditlerinizden korkmuyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı hedef alan tehditlerine, "İranlılar korkmuyor" diyerek cevap verdi.

Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın "İran'ın yeniden bir ulus olarak inşa edilmesini neredeyse imkansız hale getirecek şekilde saldırılar düzenleyeceği" tehdidine yanıt verdi.

Laricani paylaşımında, "Aşura'daki İran halkı sizin boş tehditlerinizden korkmuyor; Aranızdaki en büyükler bile onu silemedi. Silinenlerden biri olmamak için dikkatli olun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
TİHEK'ten vakıf üniversitesindeki din ve inanç temelli ayrımcılık iddialarına ilişkin açıklama
Uludağ'da JAK timi bu sezon 1180 olaya müdahale etti
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ikinci duruşması başladı

Benzer haberler

NATO: Balistik füze savunma duruşumuzu gelişen tehditlere göre uyarlamayı sürdüreceğiz

NATO: Balistik füze savunma duruşumuzu gelişen tehditlere göre uyarlamayı sürdüreceğiz

Rusya: Orta Doğu ile ilgili arabuluculuk tekliflerimiz masada

WP: ABD, THAAD sistemi parçalarını Güney Kore'den Orta Doğu'ya kaydırıyor

Mücteba Hamaney seçimi İran’ın geleceğini nasıl etkiler?

Mücteba Hamaney seçimi İran’ın geleceğini nasıl etkiler?
Lübnanlı uzmanlara göre İsrail, indirme operasyonlarıyla Hizbullah'ın füze kaynaklarını tespit etmeye çalışıyor

Lübnanlı uzmanlara göre İsrail, indirme operasyonlarıyla Hizbullah'ın füze kaynaklarını tespit etmeye çalışıyor
AB: Özgürlük ve insan hakları bombalarla sağlanamaz

AB: Özgürlük ve insan hakları bombalarla sağlanamaz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet