ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki Tahran'da yeni patlamalar meydana geldi
İsrail ordusunun İran’ın başkenti Tahran’a yeni saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından kentte şiddetli patlamalar gerçekleşti.
Ankara
İsrail ordusu Tahran’a yeni saldırı dalgası başlattığını duyurdu.
- İran'ın misillemesinin ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı
Bu açıklamanın ardından AA Tahran muhabiri şehrin doğu ile batısında şiddetli patlamalar meydana geldiğini aktardı.
Patlamanın gerçekleştiği yerlerden yoğun dumanlar yükseldi.
İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'a yeni saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından kentte şiddetli patlamalar meydana geldi
İran Hava Savunma Sistemlerinin aktif olduğu kentte, savaş uçağı sesleri duyulmaya devam ediyor.
ABD-İsrail'in saldırılarında İran'daki elektrik şebekeleri hedef alındı
ABD-İsrail'in İran'a dün geceki saldırılarında elektrik şebekelerine verilen hasar sonrası başkent Tahran ve Elburz eyaletlerinde kesilen elektriğin 2 saat sonra yeniden sağlandığı bildirildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansında yayımlanan habere göre dün ABD-İsrail'in saldırılarında elektrik şebekesi hedef alındı.
Haberde, "Düşman saldırıları nedeniyle şebeke tesislerinde meydana gelen hasar sonrasında kesintiye uğrayan Tahran ve Elburz'un bazı bölgelerindeki elektrik, 2 saatten kısa bir sürede yeniden sağlandı." ifadeleri kullanıldı.
İran Hükümet Sözcüsü, ABD-İsrail'in saldırılarında ölenler arasında 206 kadın ve çocuğun olduğunu açıkladı
İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ABD-İsrail'in saldırılarında ölenler arasında en küçüğü 8 aylık bir bebek olmak üzere 206 kadın ve çocuğun da bulunduğunu bildirdi.
İran devlet televizyonuna konuşan Muhacirani, ABD-İsrail'in ülkesine saldırılarında yaşanan can kaybı ve hasara dair bilgi verdi.
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında Tahran'ın doğusundaki Risalet Meydanı ve Kereç kentinin güneybatısındaki Mehşehr hasar gördü
Muhacirani, "Bu saldırılarda 206 kadın ve çocuk şehit oldu. En küçük şehit 8 aylık bir kız çocuğu, en küçük yaralı ise 4 aylık bir kız çocuğuydu." ifadelerini kullandı.
ABD-İsrail'in saldırılarında 52 sağlık merkezi, 29 tedavi ünitesi, 19 acil servis ünitesi ve 16 ambulansın hedef alındığını aktaran Muhacirani, 4 ambulans ile bir acil durum helikopterinin tamamen kullanılamaz hale getirildiğini belirtti.
Muhacirani, saldırılarda 11 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği bilgisini verdi.
Laricani'den Trump'a yanıt: İran halkı boş tehditlerinizden korkmuyor
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı hedef alan tehditlerine, "İranlılar korkmuyor" diyerek cevap verdi.
Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın "İran'ın yeniden bir ulus olarak inşa edilmesini neredeyse imkansız hale getirecek şekilde saldırılar düzenleyeceği" tehdidine yanıt verdi.
Laricani paylaşımında, "Aşura'daki İran halkı sizin boş tehditlerinizden korkmuyor; Aranızdaki en büyükler bile onu silemedi. Silinenlerden biri olmamak için dikkatli olun." ifadelerini kullandı.