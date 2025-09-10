Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Sırbistan'da Gazze için "Çocuk olmak kolay değil" tiyatro oyunu sahnelendi

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkat çekmek için "Çocuk olmak kolay değil" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Lejla Biogradlija, Aleksandar Niciforovic  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
Sırbistan'da Gazze için "Çocuk olmak kolay değil" tiyatro oyunu sahnelendi Fotoğraf: Aleksandar Niciforovic/AA

Novi Pazar

Kraljevo Tiyatrosu’nun yapımcılığını üstlendiği ve Novi Pazar Bölge Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunun geliri, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve “En-Nisa” Derneği aracılığıyla Gazze’deki çocukların yemek ihtiyaçlarının karşılanması için gönderilecek.

"En-Nisa" Derneği Başkanı Azra Semsovic, Novi Pazar'da İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkati çekmek için sahnelenen "Çocuk olmak kolay değil" isimli tiyatro oyununun Filistin'de yaşananlara ilişkin bilinç kazandırmayı amaçladığını söyledi.

Gazze'deki halk için yardım kampanyaları, resim ve film gösterimi gibi etkinlikler düzenlediklerini belirten Semsovic, "Şimdi de bir tiyatro oyunu sahnelendi. Biliyoruz bizim yaptığımız denizde bir damla ancak bu damla belki bir çocuğun hayatını kurtarabilir." dedi.

Semsovic, tiyatro oyununun, her çocuğun "mutlu bir çocukluğa" sahip olması gerektiği mesajını verdiğini kaydetti.

